Итоги 2024 года: Мир на перекрестке семи дорог

Прошедший год запомнился большим числом событий, которые определят дальнейшее развитие процессов в мире. От политических кризисов и вооруженных конфликтов до природных катастроф и социальных перемен — каждый из этих аспектов оставил глубокий след в жизни

Прошедший год запомнился большим числом событий, которые определят дальнейшее развитие событий в мире. От политических кризисов и вооруженных конфликтов до природных катастроф и социальных перемен — каждый из этих аспектов оставил глубокий след в жизни миллионов людей.

Report подводит итоги, представляя вниманию читателей обзор наиболее запоминающихся событий, произошедших в мире в уходящем году.

Война в Украине: конфликт без конца или выход на финишную прямую

Третий год российско-украинской войны охарактеризовался продолжением позиционных боев между сторонами. В целом, в 2024 году российские войска получили некоторое преимущество на фронте, взяв под контроль порядка 190 населенных пунктов в Украине. С другой стороны, ВСУ провели собственную операцию и заняли часть Курской области РФ. Однако, каких-либо ощутимых преимуществ Украине это не принесло. Давление российских войск на фронте усиливается, ВСУ все сложнее удерживать фронт, который в отдельных участках сильно "проседает". На этом фоне и с учетом геополитических изменений в мире все больше разговоров о необходимости прекращения боевых действий. Однако обе стороны пока не готовы к переговорам и пытаются улучшить условия для их начала. В 2025 году возможно прекращение боевых действий. Это во многом будет зависеть от предложения, которое сделает сторонам возвращающийся в Белый дом президент США Дональд Трамп. Пока же складывается ситуация, которая больше выгодна России нежели Украине.

Ближний Восток бурлит

События на Ближнем Востоке продолжают развиваться стремительно. Обострились военные конфликты с участием Израиля. Израиль пошел в наступление против ливанской группировки “Хезболла”, а параллельно с этим продолжал операцию в секторе Газа.

В дополнение к этому за считанные дни произошла смена власти в Сирии. В конце ноября 2024 года сирийская вооруженная оппозиция начала стремительное наступление, за 11 дней захватив ключевые города Алеппо, Хаму, Хомс и, в итоге, Дамаск. 8 декабря 2024 года режим Башара Асада пал, а сам он сбежал из страны. Власть в стране перешла к группировке "Хайят Тахрир аш-Шам", что стало неожиданностью для международного сообщества.

Израиль, воспользовавшись неразберихой в Сирии, быстро ввел свои войска на Голанские высоты и заявил, что не собирается уходить оттуда. С учетом поддержки, которую имеет Израиль в лице Трампа, мало вероятно, что правительство Нетаньяху остановит военные операции на Ближнем Востоке.

В течение года многолетние словесные перепалки между Израилем и Ираном пару раз выливались во взаимные ракетные и дроновые атаки. Стороны по-прежнему играют мускулами, но воздерживаются от прямого вооруженного столкновения.

Тем временем в Иране в результате авиакатастрофы и последовавших выборов сменилась власть. 20 мая 2024 года президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета. Досрочные выборы привели к власти Масуда Пезешкиана.

Стоит отметить, что 2024 год характеризовался усилением давления на прокси-силы Ирана в странах Ближнего Востока.

Выборы в США: Трамп возвращается в Белый дом

В 2024 году выборы в США оказались полны неожиданных поворотов и драматичных событий, которые изменили политический ландшафт не только страны, но очевидно и мира. 82-летний Джо Байден хотел продлить свое пребывание в Белом доме еще на 4 года, но неудачный первый раунд теледебатов показал, что у него нет никаких шансов против рвущегося обратно в Белый дом Дональда Трампа. В итоге демократы вынуждено пошли на экстренную замену – Камалу Харрис в качестве кандидаты в президенты. На финише Трамп победил с явным преимуществом.

В ходе предвыборной гонки на Дональда Трампа было совершено два покушения.

Теперь весь мир внимательно ждет действий, которые предпримет Трамп после инаугурации 20 января 2025 года. По многим оценкам, мировую политику и архитектуру безопасности ждут серьезные изменения после его возвращения в Белый дом. С большой вероятностью он будет вести агрессивную внешнеполитическую и экономическую политику. Другой вопрос, насколько Трамп сможет принести мир и остановить конфликты.

Старушка Европа продолжает болеть

В 2024 году Европа столкнулась с серьезным политическим кризисом, который затронул как отдельные страны, так и политическую архитектуру Европейского Союза в целом. Ключевые события развернулись в Германии и Франции - двух ведущих странах ЕС, где произошли кризисы правящих коалиций.

В Германии в ноябре распалась трехпартийная "светофорная" коалиция, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем. Разногласия в первую очередь касались бюджетных сокращений и финансирования социальных программ. Падение популярности Шольца на фоне роста влияния правой партии "Альтернатива для Германии" еще больше осложнило ситуацию, лишив политиков возможности формировать стабильные альянсы. Все это вылилось в объявление вотума недоверия Шольцу, и Германию в начале следующего года ждут досрочные парламентские выборы. При этом весьма возможен вариант, при котором Шольцу не удастся сохранить пост канцлера.

В еще более глубоком политическом кризисе оказалась Франция. Безграмотная внутренняя и внешняя политика, проводимая Эмманюэлем Макроном, спровоцировали серьезный кризис, и французскому президенту пришлось пойти на роспуск парламента. В итоге власть в новом парламенте досталась левым и правым, которые с двух сторон давят на Макрона. Как следствие, впервые за 60 лет парламент отправил правительство в отставку. Попытки "нафталинового" премьера Мишеля Барнье договориться с парламентской оппозицией по бюджету на 2025 год ни к чему не привели, и в итоге он продержался на своем посту всего 3 месяца.

Франция также продолжила терять позиции на африканском континенте. В конце 2024 года она вывела свои войска из Чада, полностью потеряв контроль над регионом Сахель.

В ЕС летом прошли выборы в Европарламент, которые стали показателем изменения политических настроений. Правые партии усилили свое влияние, ослабив позиции традиционных проевропейских сил. Особенно пострадали "зеленые" партии, так как их политика была воспринята как слишком затратная на фоне экономических трудностей. Это отражает растущую усталость европейцев от высоких цен на энергию и налогового давления.

Общий кризис доверия к традиционным политическим партиям и снижение популярности проевропейского курса стали вызовами для единства ЕС. Результаты 2024 года показали, что Европа нуждается в переосмыслении своей политической и экономической стратегии, чтобы адаптироваться к новым реалиям. А новый старый хозяин в Белом доме вряд ли добавляет оптимизма.

Перемены затронули и страну, больше не входящую в Евросоюз. 4 июля 2024 года в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, на которых лейбористская партия под руководством Кира Стармера одержала убедительную победу, получив 412 мест в Палате общин. Это стало первым успехом лейбористов на всеобщих выборах с 2005 года и завершило 14-летнее правление консерваторов. Консерваторы во главе с Риши Сунаком потерпели серьезное поражение, сократив свое представительство до 121 места. После выборов Сунак объявил о намерении покинуть пост лидера партии.

Выборы также ознаменовались значительным ростом поддержки либеральных демократов, которые увеличили свое представительство, получив 72 мандата. Общий результат выборов отразил стремление избирателей к переменам.

Олимпиада в Париже: спорт и скандалы

Олимпийские игры 2024 года в Париже сопровождались рядом скандалов и проблем, которые привлекли внимание общественности и СМИ.

Во время церемонии открытия Олимпиады на улицах Парижа были замечены многочисленные крысы. Громкая музыка и фейерверки, вероятно, спровоцировали их выход из канализационной сети наружу. Доходило даже до нападения грызунов на людей.

Проблема с крысами в городе обсуждалась и ранее, но в преддверии игр она стала особенно заметной. Более того, Сена, в которой планировалось проведение соревнований по плаванию и триатлону, оказалась сильно загрязненной. Несмотря на выделение значительных средств на ее очистку, уровень вредных бактерий в воде оставался высоким, что вызывало опасения за здоровье спортсменов. Некоторые тренировки и соревнования были отменены или перенесены из-за неудовлетворительного состояния воды.

Церемония открытия также не обошлась без скандалов. Организаторы сделали противоречивую постановку с пародией на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи с участием трансгендерных артистов, что вызвало негативную реакцию со стороны публики. Все этом создало негативный фон вокруг Олимпийских игр в Париже.

Словом, уходящий год не поскупился на масштабные события. Продолжающиеся войны, гибель людей и покушения на глав государств, политические изменения оставляют людям только надежды на светлое будущее и что 2025 год будет лучше, войны закончатся, катаклизмы станут редкостью и будут разрешены многие проблемы.