Исторический госбюджет, долгожданные расходы

Последним экономическим аккордом 2020-го года стало утверждение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проекта госбюджета страны на 2021 год. С каким бы грузом проблем пандемического 2020-го ни вступал Азербайджан в новый год, как бы трудно ни было вно

Последним экономическим аккордом 2020-го года стало утверждение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проекта госбюджета страны на 2021 год. С каким бы грузом проблем пандемического 2020-го ни вступал Азербайджан в новый год, как бы трудно ни было вновь набирать обороты после отрицательных статданных, бюджет 2021-го, несомненно, исторический - ведь впервые за годы независимости Азербайджана в нем учтены расходы на нужды районов Карабахского региона, которые, наконец, освобождены от оккупации.

Восстановление, снабжение, оборона

2,2 млрд. манатов - это стартовая сумма затрат, предусмотренных для работ по восстановлению и реконструкции только на следующий год и лишь из госбюджета. Напомним, процесс детальной оценки ущерба, который был нанесен за годы оккупации и во время боевых действий деоккупированным территориям уже начался, но конкретные цифры появятся, наверное, в течение следующего года. По словам министра финансов Самира Шарифова, возможно, что после этого встанет вопрос об увеличении суммы на восстановительные работы из госбюджета, но следует помнить, что Азербайджан планирует подключить к финансированию работ и крупные международные организации, и внутренние фонды. После того, как будут созданы необходимые условия для проживания населения на этих землях и начнется процесс их возвращения, определенные расходы будут связаны и с применением стимулирующих мер по повышению здесь экономической активности – это налоговые и иные льготы, помощь государства частному сектору и т.д. В принципе, как намекнул и сам министр, с учетом финансово-экономических реалий, с которыми страна вступает в 2021-ый, любые прогнозы в госбюджете это – «предел наших возможностей». Ведь необходимо учесть еще один новый и очень важный пакет затрат, предусматривающих социальные меры по улучшению благосостояния семей шехидов и инвалидов войны. Кроме того, отечественная война в Карабахе достаточно ярко показала, насколько важно наращивать оборонный потенциал, выделять достаточно финансов на укрепление армии и ее технического оснащения. Поэтому сумма в 4,6 миллиарда манатов, предусмотренная на следующий год, оправдана сполна, тем более что хоть активная фаза боевых действий и закончилась победой Азербайджана, определенная часть вооруженных сил будет продолжать нести службу на деоккупированных территориях. Да и гарантий на то, что армяне в будущем не нарушат договоренности по своей «наидревнейшей» привычке, конечно, нет.

Общая линия

Что касается прочих статей госбюджета-2021, то в целом общая линия сохраняется – социальная направленность (почти 39% расходов), нацеленность на сохранение макроэкономической стабильности, пока еще зависимость от нефтяного фактора (54,2% доходов), большой трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана - 48% всех бюджетных доходов. Именно он и покроет дефицит госбюджета, который прогнозируется в районе 4,1% ВВП. Однако крайне важно, из года в год растет доля поступлений от ненефтяного сектора – в 2021-ом году они увеличатся еще на 15% по сравнению с 2020-ым. Если бы не пандемия, то долевые паи каждого сектора в бюджетном документе могли быть с перевесом на ненефтяной уже в следующем году, но… Но в любом случае, бюджет, как известно, вырос по сравнению с прогнозом на этот год (на 5,4% доходы и на 3,8% расходы), а значит, правительство настроено оптимистично: экономической активности в реальном секторе постепенно, но будет восстанавливаться. В базовом сценарии рост обозначен 3,4%, в том числе по ненефтяному сектору - 3,1%. Также более позитивны прогнозы относительно цены на нефть, заложенной в бюджете на уровне 40 долларов США за баррель по сравнению с 35 долларами США в 2020-ом году. В принципе, выглядит реалистично, если оправдаются надежды на стабилизацию мировой экономики на фоне старта массовой вакцинации от коронавируса. Еще одно новшество будущего года – пять госкомпаний, наконец-то, начнут выплачивать дивиденды в госказну. Таким образом, психология «субсидированной зависимости» сфер экономики, находящихся в государственной монополии, постепенно уходит в прошлое, взамен делается упор на их бизнес-эффективность. Также к ним присоединятся и три кредитные организации, в акционерах которых есть госдоля. Что в итоге ждать от 2021 года, судя по госбюджету? Какими бы сдержанными он ни были его параметры, как говорится, «сердце верит в чудеса». Ведь правило жизни гласит, что после любого спада наступает рост, после кризиса – процветание. Нужно только победить и коронавирусный негатив, и будут новые возможности, новые проекты и новое дыхание для экономики.

Эксперт Гулу Нуриев