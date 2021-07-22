Исполнение трехстороннего заявления – мир, который придет в регион по "Зангезурскому коридору" – КОММЕНТАРИЙ

Одной из значимых сторон рабочего визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Россию является обсуждение ситуации с исполнением заявления о прекращении огня, подписанного 10 ноября 2020 года. Президент Ильхам Алиев на встрече с главой Ро

Одной из значимых сторон рабочего визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Россию является обсуждение ситуации с исполнением заявления о прекращении огня, подписанного 10 ноября 2020 года. Президент Ильхам Алиев на встрече с главой России Владимиром Путиным обратил на это внимание и отметил: "И конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Мы с Вами находимся в постоянном контакте за прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий. Думаю, что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается".

Вопрос в связи с "Зангезурским коридором" был основной темой обсуждения лидеров государств. В 9-м пункте Заявления говорится: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Однако, к сожалению, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, искажая этот пункт подписанного 8 месяцев назад документа, заявил, что якобы официальный Баку отказался от открытия железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия.

Известно, что Армения – сторона-агрессор и как страна, капитулировавшая в войне, приняла все условия и обязана их исполнять. Однако официальный Ереван не выполняет обязательств по открытию "Зангезурского коридора", наряду с выводом военнослужащих с подконтрольных российским миротворцам территорий Азербайджана. Армения старается затягивать процесс под различными предлогами. Невыполнение обязательств официальным Ереваном создает проблемы для развития и безопасности региона.

В Армении прошли внеочередные выборы. 26 июля состоится первое заседание нового парламента. Поскольку партия Н.Пашиняна получила большинство в парламенте, шанс его переизбрания главой правительства высок. Поэтому маловероятно, что данное правительство столкнется с препятствиями при выполнении обязательств, взятых на себя 10 ноября. Никол Пашинян и разглагольствующие в Армении о войне и далеких от истины вопросах в связи с Зангезуром задерживают реализацию международных проектов, которые будут на пользу и армянскому обществу. Возможно, в данном вопросе они выполняют заказ какого-то из своих покровителей, отношения между которыми тоже неоднозначны.

В этом контексте рабочий визит президента Азербайджана в Россию может считаться успешным с точки зрения оценки ситуации с исполнением указанного заявления. Из выступлений также становится ясно, что встреча президентов прошла успешно. Официальные Баку и Москва придают значение открытию "Зангезурского коридора". Это проявляется и в вопросах открытия железной и автомобильной дорог.

На самом деле исполнение трёхстороннего документа непосредственно связано с открытием этого коридора. Не откроется коридор, невозможным будет и сотрудничество. Реализация данной статьи заявления также посодействует созданию доверительной среды между сторонами. Это придаст импульс решению вопроса госграницы между Арменией и Азербайджаном. Признание границ в перспективе ускорит подписание мирного договора между сторонами.

Таким образом, установление мира в регионе, обеспечение безопасности и сотрудничества начинается с открытия "Зангезурского коридора". Совпадение позиций России и Азербайджана в реализации этого важного вопроса может оказать положительное влияние на развитие региона.