Инновационная трансформация налоговой системы Азербайджана: Дорожная карта инклюзивного развития

11:45

За последние 5 лет налоговая система Азербайджана обогащается фундаментальными реформами на пути развития в соответствии с важными экономическими вызовами.

Как сообщает Report, реформы, проводимые с 2019 года, послужили формированию нового облика налоговых органов и формированию качественного налогового администрирования на основе новых стандартов. Это заложило основы устойчивой налоговой системы, которая в настоящее время стала важнейшей опорой экономики, движущей силой бюджетных поступлений и основным участником обеспечения благоприятной бизнес-среды.

Поддержка развития предпринимательства, роста ненефтяного сектора и легальной экономики

Реформы налоговой системы в Азербайджане носят широкий и многофункциональный характер. Важная часть этих реформ направлена на поддержку предпринимательской деятельности и сокращение объемов “теневой экономики”. Среди мер поддержки развития предпринимательства стоит выделить изменения, внесенные в налоговое законодательство за последние годы. Это предоставление налоговых льгот для хозяйствующих субъектов всех категорий и снижение налоговой нагрузки. С этого года с изменениями в налоговом законодательстве вступили в силу новые стимулы для таких отраслей, как туризм, медицина, киноиндустрия, которые также служат для оптимизации налогового бремени предпринимателей.

Введение налоговых льгот оказывает важное влияние на обеспечение развития ненефтяного сектора, одного из важнейших вызовов экономики страны. Рост ненефтяного сектора в Азербайджане в основном обеспечивается за счет индустриализации.

Существующие налоговые льготы для резидентов индустриальных парков, которые вносят значительный вклад в процесс индустриализации экономики страны, оказывают поддержку их деятельности. В результате льгот по поддержке импорта, по НДС и таможенным пошлинам в промышленных парках, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон, резиденты на сегодняшний день сэкономили более 460 млн манатов.

Вместе с тем, считается, что каждый доллар инвестиций в промпарки в Азербайджане принесет в 4 раза больше дохода.

До сих пор в семь действующих в стране промышленных парков и пять кварталов было инвестировано более 6,6 млрд манатов.

Бизнес положительно реагирует на призывы к прозрачности

За последние три года процесс трансформации отношений между государством и бизнесом еще более ускорился за счет повышения эффективности налоговых реформ. Бизнес положительно реагирует на призывы к прозрачности, старается действовать в условиях здоровой конкуренции. В результате ускоряется процесс "отбеливания" производства, сосредоточенного раньше в "теневой экономике". Это проявляется в показателях декларируемых оборотов, внутреннего производства и торговли, уровне документации по торговым операциям, доле электронных счетов в обороте, числе заключенных трудовых договоров.

В 2023 году в условиях продолжения как экономического роста, так и мер прозрачности в госбюджет дополнительно перечислено 1,1 млрд манатов. Налоговые поступления от ненефтегазового сектора продолжают расти. Прежде всего, увеличился удельный вес добровольных взносов. С 2019 года темпы роста ненефтегазовых налоговых поступлений превышают номинальные темпы роста ненефтегазового ВВП, причиной тому послужила прозрачность оборота.

Важные факторы прозрачности

Число трудовых договоров в Азербайджане выросло на 406,9 тыс. по сравнению с 1 января 2019 года и по состоянию на 1 января 2024 года достигло 1 млн 808,8 тыс.

Кроме того, число трудовых договоров в частном ненефтегазовом секторе увеличилось на 358 тыс. или в 1,6 раза и достигло 897,9 тыс.

В прошлом году, помимо прогноза по выплатам обязательного государственного социального страхования, были предусмотрены доходы в размере 413,2 млн манатов, рост составил 13,3%. Рост небюджетных организаций составил 15,1%. Одним из важных факторов прозрачности является широкое использование контрольно-кассовой техники нового поколения. Рост оборота этих устройств продолжился, и в прошлом году его объем достиг 22 млрд манатов.

Проект ƏDV geri al наряду со стимулированием дает важные результаты с точки зрения прозрачности экономики. В 2023 году потребителям, являющимся физическими лицами, возвращено 154 млн 178,8 тыс. манатов. С прошлого года увеличена сумма НДС, возвращаемая потребителям, осуществляющим безналичную оплату, что также привело к расширению покупок с безналичной оплатой. В прошлом году объем безналичных платежей в стране увеличился в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 48 млрд 978 млн манатов, что также является вкладом налоговой реформы в рост безналичного оборота.

На пути к цифровизации и инновационным услугам

В результате недавних реформ в налоговой системе произошли фундаментальные изменения. Государственная налоговая служба улучшила применение информационных технологий в налоговом администрировании, а создание эффективной и быстрой системы обработки базы данных налоговых органов предотвратило потери времени на принятие решений. Организация контроля за деятельностью налогоплательщиков в бесконтактной форме позволила наиболее быстро выявлять налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.

Расширение цифровизации также открывает путь к обеспечению высокого уровня обслуживания налогоплательщиков. В настоящее время обеспечение безопасности данных, предотвращение операций, приводящих к финансовым потерям, и поддержание доверия в виртуальном пространстве являются важными задачами в глобальной налоговой системе. Так, в Азербайджане с этого года доступ налогоплательщиков к электронному кабинету осуществляется через ASAN Imza. Также для налогоплательщиков создана электронная подпись. Проведена соответствующая работа по оптимизации и совершенствованию "Декларация об удержании налога у источника выплат в связи с наемным трудом" и разработана упрощенная форма единой декларации. Это позволяет не только снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, но и подать декларацию без обращения в сервисные центры.

Системная борьба с "теневой экономикой" должна продолжаться

В заключение отметим, что налоговая система является фундаментальной частью экономики страны, и реформы здесь должны проводиться в соответствии с целями социально-экономического развития страны. В соответствии со стратегией "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" определены такие цели, как поддержка устойчивой экономики, увеличение доли частного сектора в экономическом развитии, обеспечение устойчивости темпов развития ненефтяного сектора, формирование конкурентоспособного человеческого капитала.

Продолжение системной борьбы с “теневой экономикой” в среднесрочной перспективе, расширение цифровизации налоговой политики для повышения уровня прозрачности, стимулирование развития стратегических отраслей экономики, а также эффективное использование инструментов налогового стимулирования для увеличения объемов инвестиций и капиталовложений - все эти шаги будут играть важную роль в прозрачности, диверсификации экономики, придадут важный импульс совершенствованию налоговой системы в соответствии с потребностями бизнеса и станут одними из основных элементов развития предпринимательской среды.