Гянджа и Барда: Сколько еще мир собирается молчать?

Мировая общественность продолжает закрывать глаза на все преступления Армении

Контрнаступательная операция ведется на территории Карабаха с 27 сентября, наша доблестная армия освободила от оккупации ряд территорий, что стало явно злить армянскую сторону и она начала "отыгрываться" на мирных жителях. Ежедневно обстреливая районы Азербайджана, а также совершив массированные ракетные удары дважды по Гяндже и по Барде, тем самым в очередной раз нарушая Женевскую конвенцию и нормы международного права, Армения окончательно закрепила за собой статус "агрессора". Мировая общественность продолжает закрывать глаза на все события, которые произошли в этих городах. Сколько жертв должно еще быть чтобы мир наконец откликнулся?

Гуманитарное прекращение огня есть как бы есть, но гуманности нет!

События последнего месяца еще раз доказывают, что армянская сторона ищет любой повод, чтобы нанести ущерб местному населению, каждый раз именно первой нарушая достигнутый режим прекращения огня. Это доказывает и ход истории:

- 25 февраля 1992 года министр иностранных дел Ирана Али-Акбар Велаяти прибыл в Баку, где с 26 февраля стороны обещали друг другу по телефону прекратить огонь с 27 февраля до 9 часов утра 1 марта. А 26 февраля произошел Ходжалинский геноцид;

- В мае 1992 года лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тегеране и заключили перемирие. После военные штурмом взяли город Шуша;

- Президент Ирана Рафсанджани выступил посредником в заключении соглашения о прекращении огня между сторонами 28 октября 1993 года. Армения нарушила режим прекращения огня;

- Бывший президент Армении Роберт Кочарян в своей книге "Жизнь свобода: автобиография экс-президента Армении и Карабаха" писал: Мы сумели-таки воспользоваться "окном перемирия» в октября 1993 года, именно тогда, условившись под прекращение огня, 29 октября мы установили де-фактор контроль над Зангиланом";

Если посмотреть на события, которые происходят за последний месяц, то можно понять, что политика армянской стороны осталась неизменной:

По итогам 11- часовой встречи в Москве 10 октября, где посредником выступал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, стороны договорились о временном прекращении огня "в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста". На следующий день Армения мало того, что нарушила соглашение, так еще и ударила по Гяндже, где умерли дети и женщины.

Минская Группа ОБСЕ решила "посодействовать" решению конфликта, таким образом, стороны договорились о прекращении огня в гуманитарных целях 18 октября в 00:00, что не остановило Армению от очередного прекращения огня и последовал второй крупный обстрел Гянджи, приведший в многочисленным жертвам.

На прошлой неделе по итогам встреч в Вашингтоне Госдепартамент США и министерства иностранных дел Азербайджана и Армении приняли совместное трехстороннее заявление о новом прекращение огня по гуманитарным соображениям. Оставаясь верной своей вероломной традиции, Армения вновь нарушила все договоренности и в этот раз пострадала Барда. Причем тоже дважды. Днем 28 октября в результате обстрела Вооруженными силами Армении запрещенными международным правом кассетными ракетами оживленных мест и торговых объектов в городе Барде число погибших среди мирного населения достигло 21, раненых – около 70.

У мировых СМИ своя "правда"

Последние события и обострение нагорно-карабахского конфликта привлекли внимание мировой общественности, но почему-то они не спешат открыто назвать виновного и обличить армянскую сторону в их злодениях. Мир молчит о терроризме со стороны армян.

Мировые СМИ не спешат говорить правду и даже не рассказывают о том, кто стоит за этими ужасающими актами террора в отношении мирных жителей. В то время как, в социальных сетях, некоторые зарубежные знаменитости, не разобравшиеся в сути конфликта и в истинных намерениях армян, пишут им слова поддержки, но почему мир не молится за Хадиджу, которая осталась круглой сиротой в ходе обстрела Гянджи?

Лишь можем выразить соболезнование…

Мировые лидеры и международные организации после событий в Гяндже и в Барде лишь могут "соболезновать", но не более. Как писал когда-то классик: "Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все преступления на Земле". И очень важно не забывать об этом, так как когда-то можно оказаться в схожей ситуации.

А пока Минская группа ОБСЕ настойчиво будет звать министров иностранных дел на встречи, чтобы дать истинному врагу тщательно продумать план атак на азербайджанские земли, закрывая глаза на действия армянской стороны.

Почему Макрон называет гибель французского учителя "террором", но закрывает глаза на настоящий террор - атаки Армении по мирным городам Азербайджана? И даже если мир смолчит и на этот раз, это не остановит Азербайджанскую армию от освобождения наших земель от оккупации.

Наргиз Октай