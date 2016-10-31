Грузинские националисты повторяют свои ошибки - друзья, вы неправильно выбрали цель - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Вне зависимости от того, были ли выборы свободными, демократичными и справедливыми, данный процесс демонстрирует мышление различных членов общества в стране, политических и общественных организаций.

С этой точки зрения, парламентские выборы в соседней, считающейся нашим стратегическим союзником и другом Грузии выявили образ мышления грузинского общества и ряд других вопросов.

В ходе предвыборной агитационной кампании коснулись вопросов интеграции страны в Европу, обеспечения территориальной целостности, нормализации отношений с Россией, приобретения еще большей прибыли с экономических проектов, углубления демократизации, повышения доминирования грузинской этнической группы, улучшения социального благосостояния граждан и пр.

Следует отметить, что после грузин больше всех именно граждане Азербайджана выступают за территориальную целостность и безопасность Грузии, развитие, демократизацию и независимость этой страны.

Однако очень жаль, что в ходе предвыборной кампании звучали противоречивые заявления.

Из произошедших событий и сказанных заявлений складывается впечатление, что относящиеся к грузинской этнической группе националисты вновь забыли о главной цели и главном вопросе, как это было 26-27 лет назад.

В 1989-92 годах Азербайджан и Грузия, также как и другие республики, боролись за выход из состава СССР и восстановление территориальной целостности.

В эти годы, уклонившись от основной цели, грузинские националисты предпочли враждебную позицию к азербайджанским тюркам. Это наблюдалось и при президентстве Звиада Гамсахурдии в 1991-1993 годы.

События августа 2008 года не послужили уроком для людей, называющих себя в Грузии "патриотами". Вместо сотрудничества с тюрками в Азербайджане и Грузии (азербайджанцами) и борьбы за обеспечение территориальной целостности своей страны, они отдали предпочтение созданию серьезных проблем для своей страны.

Мнению подобных людей можно не придавать значения. Просто, мы решили высказать свою точку зрения по данному вопросу, так как "Альянс патриотов" стал одним из трех основных прошедших в парламент и занявших там более 5% мест партий.

Так как эта организация принадлежит представителям организованного в Грузии общества, которое будет представлено в парламенте.

В ходе предвыборной кампании один из лидеров партии - Георгий Маглакелидзе сказал, что "Альянс патриотов" начал усиливаться в той же степени, что и другие ультранационалисты в мире: "На данный момент мультикультурализм на грани уничтожения. Настало время смотреть на страну с нового аспекта, исторической перспективы, а также уделять внимание перспективе интеграции в мировую экономику..."

В отличие от своих соперников в парламенте, отличающийся пророссийской позицией "Альянс патриотов" заявил, что не является противником членства в ЕС и НАТО: "На данный момент НАТО и Евросоюз для нас закрыты. Мяч на их стороне и в этом случае Грузия не может сделать что-либо. Мы не хотим обманывать народ".

В интервью "EurasiaNet" Г.Маглакелидзе сказал, что цель его резких и критичных выступлений касательно НАТО и ЕС заключается в изменении направления уважительного отношения находящихся у власти к Западу. По его мнению, находящиеся у власти настолько привязаны к Западу, что они безоговорочно соглашаются на предложения, сделанные Грузии со стороны США и европейских стран. Сейчас в Грузии существует иное, отличающееся движение.

Партия заявляет, что выступает за усиление социальных программ и медицинских услуг и обещает поддержать исполнителей грузинских народных песен и танцев: "Настоящий патриотизм проявляется в национальном духе, то есть мышлении, разговоре, обсуждениях, поведении в грузинском духе. Грузинский дух это привязанность к родине, вера в бога, любовь ко всему, что касается Грузии, уважение грузинского языка..."

Далее в статье корреспондента EurasiaNet Чошуа Кучера говорится: "На подобные призывы ультранационалистов отвечают такие проводящие целый день на рынке и жалующиеся на маленькую пенсию избиратели, как 67-летний Годерзди Шешелидзе. Он верит, что правительство не выполняет данных по поводу развития обещаний и, вместо того, чтобы служить интересам грузин, служит интересам тех, кто на Западе. Он считает, что ультранационалисты будут отличаться. Так как их лидер - один из потомков последнего короля Грузии Давида Тархана-Моурави.

По его словам, мягкость находящихся у власти приведет к незначительному расколу Грузии: "Также, как и русские заняли Абхазию и Южную Осетию, армяне отберут Джавахетию, азербайджанцы - Марнеули, а тюрки - Аджарию. Что же останется Грузии?".

Правда, в СМИ распространилась информация о том, что подобные слова принадлежат Тархану-Моурави: "Чрезмерная мягкость грузинских властей приведет к распаду страны. В любом случае Азербайджан хочет прибрать в свои руки Марнеули".

Опровергая это, автор статьи заявляет, что Тархан-Моурави не говорил подобного.

"Согласно информации, распространенной радиостанцией "Свобода", касаясь ситуации в стране во время выборов и после политической кампании, грузинский политолог Гела Васадзе сказал, что оппозиционную позицию в парламенте продемонстрирует лишь одна партия - "Единое национальное движение".

Он считает, что возлагать надежды на "Альянс патриотов" не стоит.

Политолог сказал, что альянс станет рупором властей:

"Бидзина Иванишвили имеет интересы в России, Кремль и Москва могут оказывать на него влияние. В той же степени на него оказывает влияние и Запад. "Альянс патриотов" заявит то, о чем не может сказать в парламенте "Грузинская мечта"".

По его словам, "Альянс патриотов" является молодой партией, демонстрирующей себя как прозападная сила и правые европейские консерваторы: "Однако занимающийся пропагандой партии телеканал "Объектив" превратился в место выступлений пророссийских сил. Кроме того, часто эту партию обвиняют в ксенофобии и национализме.

Давайте говорить прямо: Наряду с поддержкой евроатлантического курса, невозможно строить всю избирательную кампанию на антитюркской пропаганде и таких заявлениях, как "разве тюрки люди, или не очень". Они заявляли даже это.

По мнению Васадзе, подобные заявления могут нанести ущерб имиджу Грузии в отношениях с другими странами.

Таким образом, мы также солидарны с Васадзе. Считаем, что подобные заявления и действия нанесут ущерб Грузии. Так что, считающие себя грузинскими националистами и выступающие с позиции данной этногруппы друзья, будьте осторожны, сейчас для вас не время терять друзей.