Геноцид араканских мусульман в Мьянме - 70-летнее обещание не выполняется - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В то время, как мир занят проблемой, связанной с террористической группировкой ИГ и якобы действующими под видом ислама различными вооруженными группировками, желающими расколоть территории независимых государств, создать на их месте новые, в Мьянме за несколько дней со своих родных очагов изгнаны 146 000 человек лишь по одной причине - потому что они мусульмане.

Однако, как и всегда, в бывших колониях Великобритании – Бирме и Мьянме не применялись санкции против власти.

В отчете ООН отмечается о совершении в Мьянме страшных преступлений против мусульман и возможном превышении числа убитых араканцев более чем 1 000 человек.

Власти Мьянмы признались, что в конце августа на западе страны армией убиты 400 жителей-мусульман. А по словам беженцев, властью истреблены тысячи людей.

7 сентября официальный Нейпьидо заявил, что не считает мусульман-рохинджа своими гражданами. Считая их бенгальцами, власти Мьянмы заявили, что эти мусульмане незаконно перешли на территорию страны. "У граждан должен быть документ о проживании на территории Мьянмы и их можно впускать в республику лишь после его предоставления. Лица, не имеющие соответствующего документа, не считаются гражданами Мьянмы", - заявил госсоветник Мьянмы по вопросам национальной безопасности Тхаунг Тун.

Согласно информации, для пресечения возвращения в страну беженцев рохинджа правительство разместило на границе с соседним Бангладеш мины.

В октябре прошлого года из Мьянмы в Бангладеш бежали свыше 223 000 проживающих в штате Ракхайн (иное название Аракан) Мьянмы и исповедующих ислам представителей этнического меньшинства – рохинджа. На данный момент в Бангладеш разместилось около полумиллиона беженцев из Мьянмы.

Выразив обеспокоенность событиями в провинции Ракхайн, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы решить с юридической точки зрения статус проживания мусульман-рохинджа на территории страны. Обратившись в письменной форме в Совет безопасности по поводу событий в провинции, генсек предложил принять меры на пути урегулирования кризиса.

Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Бангладеш Дипаян Бхаттачарья сообщил, что, учитывая, что число беженцев будет еще больше, в течении 4 месяцев для обеспечения 300 тыс. беженцев высококалорийным бисквитом и рисом дополнительно понадобится 13,3 млн долларов.

Также хотелось бы довести до вашего внимания некоторые данные о Мьянме, считающейся одним из самых древних поселений в Азии. Страна 4 января 1948 года стала независимой, до этого она была колонией Великобритании. До 1962 года Мьянмой управляли военные. В управлении государством их преимущество сохраняется и сейчас. В 2008 году Госсовет огласил новую Конституцию страны. Основной принцип этого закона "процветающая упорядоченная демократия". Согласно конституции, в парламенте одно из 4 депутатских мест принадлежит военным. Нынешний глава государства Тхин Чжо является президентом страны с 30 марта 2016 года. В прошлом году он отменил действующий более 60 лет режим чрезвычайной ситуации.

До 1989 года официальное название страны было Социалистическая республика Бирманский Союз, с 2010 года заменено на Республика Союз Мьянма.

Эта страна граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Площадь Мьянмы составляет 678 тыс кв. км.

На территории страны существовали различные государства. Одно из них Араканское царство. Араканцы управляли страной примерно 7 веков. Кроме того, монголы некоторое время держали земли этого государства под контролем.

Буддисты Мьянмы находятся под влиянием индийской буддийской цивилизации.

Мьянма состоит из 7 административных провинций, 7 штатов и 5 зон самоуправления. Согласно действующей конституции, этим субъектам федерации запрещено выходить из состава страны.

На территории страны имеется более ста этнических групп. Население превышает 60 млн человек. Араканцы составляют 4% населения страны. Большая часть страны буддисты. Среди граждан Мьянмы 4% мусульмане, 4% христиане.

У страны имеются такие природные ресурсы, как нефть, природный газ, каменный уголь, медь, цинк, вольфрам, свинец, золото, серебро, драгоценные камни и др.

Конфликт между рохинджа и центральной властью длится десятилетиями. Основная причина этого - в обещании штату Аракан независимости. В 1940-х годах после получения Бирмой независимости Ракхайну также обещали независимость. Однако впоследствии про это обещание забыли.

Араканцы продолжают борьбу за независимость.

Центральная власть Нейпьидо вместо принятия обещанной мусульманам независимости и поиска путей из сложившейся ситуации, предпочитает полностью очистить свою территорию от араканцев, истребить их. Как видно из заявлений властей Мьянмы и развития событий, для этого нашлась и причина: "араканские мусульмане – исламские экстремисты" и в принадлежащем им штате Ракхайн разместись "незаконные вооруженные лица". Рохинджи приняли ислам в Х веке. Считающаяся коренным населением Мьянмы эта этническая группа придерживается отличной от других граждан страны культуры. Для их совместного проживании заметно препятствие со стороны властей.

Араканцы, которые вели войну с Великобританией за независимость Мьянмы, требуют обещанной 70 лет назад независимости. Власти же пятнают их законное и обещанное им желание, мучают мирное население. Поэтому в связи с событиями в Мьянме можно предположить, что в этой стране продолжает сохраняться наличествующая здесь сотни лет "английская рука". К сожалению, ведущие силы мира не выполняют обязательства, взятые перед мусульманами Мьянмы, и не принимают мер по предотвращению их истребления.