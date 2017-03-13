ФРС в этот раз может повысить учетную ставку на 0,5%

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Завтра начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС). На встрече ожидается принятие решения по учетной ставке. Как сообщает Report, глобальные финансовые рынки уверены в повышении ставки на 0,25 процентных пункта. Причина этого заключается в положительной динамике экономических показателей США. Так, согласно статистическому отчету, опубликованному в прошлую пятницу, уровень безработицы в США в феврале составил 4,7%, количество новых рабочих мест, за исключением сельскохозяйственного сектора, увеличилось на 235 тыс. против прогноза в 200 тыс. Также в феврале рост почасовой заработной платы составил 0,2%. Положительная тенденция экономических показателей может приблизить инфляцию к целевому уровню 2% и превысить ее в случае неповышения ставки.

Аналитическая группа Report не исключает повышение на 0,5 процентных пункта на заседании ФРС 14-15 марта: "В этом случае к концу года ФРС в очередной раз можно принять решение об увеличении ставки и глобальные финансовые рынки свободнее вздохнут. Даже если ставка повысится на 0,5 п.п. и доллар кратковременно укрепится, в дальнейшем он резко подешевеет".