ФРС повысит ставку в июне

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) на заседании 3 мая США ожидаемо сохранила диапазон учетной ставки на уровне 0,75-1%. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, ФРС заявила, что не придает большого значения слабому экономическому росту в первом квартале, и подчеркнула хорошее состояние рынка труда, что может говорить о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в июне. В заявлении, опубликованном по итогам двухдневного заседания, ФРС также сообщила, что потребительские расходы остаются на хорошем уровне, инвестиции коммерческих предприятий выросли, а инфляция находится близко к цели регулятора.

Аналитическая группа Report полагает, что ФРС с большой вероятностью повысит ставку на заседании 13-14 июня, несмотря на слабые экономические показатели. Аналитики отмечают, что в настоящее время реальная процентная ставка в США равна минус 1%. Инфляция приблизилась к 2%, а ставка ФРС ниже 1%. Это может оказать негативное влияние на финансовые рынки, в частности, курс доллара. Поэтому ФРС, вероятнее всего, в скором времени доведет ставку до 2%. К этому времени укрепления доллара на мировом валютном рынке не ожидается. Доллар начнет расти после того, как учетная ставка превысит 2%. В течение этого периода фондовый рынок и сырьевые цены будут оставаться стабильными. Цены на нефть сохранятся в диапазоне 45-60 долларов за баррель.

До июньского заседания доллар несколько укрепится, а после повышения ставки ослабеет. Существенного изменения курса доллара в течение ближайшего года не ожидается. Курс основной валютной пары будет двигаться в диапазоне 1,04-1,10 USD/EUR.