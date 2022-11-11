Французско-армянский дует – союзники в плену у химер

15:05

Реальная политика Франции, выдающей себя за спасителя мира

Франция продолжает утрачивать роль большой державы. Естественно, в основе этого, прежде всего, лежит ненависть к мусульманскому миру. Франция, занимающаяся в период Империи и могущества государства работорговлей в мусульманских странах Африки и Азии, теперь утратила свои позиции на этих территориях, и сейчас старается вернуть их. Официальный Париж не находит в себе сил на равноправные отношения с этими уже независимыми странами.

В Европе Франция превратилась в центр борьбы с исламским миром. Некогда грабившая природные богатства этих стран, продававшая людей как вещи, Франция сейчас пытается давить на жителей этих регионов, поддерживая различные вооруженные банды. При этом позиционирует себя перед странами Африки и Азии в качестве спасителя.

Истинное лицо журнала Charlie Hebdo: глашатай раздора

Издающийся во Франции журнал Charlie Hebdo, злоупотребляя такими демократическими принципами, как права человека, свобода слова, сеет семена раздора между людьми, религиями, культурами и государствами. В 2020 году Эммануэль Макрон заявил, что "ислам переживает кризис", спровоцировав протесты во Франции. После оскорбительной карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала Charlie Hebdo Макрон заявил: "Мы не откажемся от карикатур и изображений".

Это показатель отношения такого государства, как Франция, к мусульманам и религиозному вопросу. Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что Франция объявила войну исламу как внутри, так и за пределами страны. Подвергнувшихся религиозной дискриминации Макрон назвал "исламскими сепаратистами", хотя мусульмане-граждане Франции подвергаются социальной дискриминации, число безработных среди них растет с каждым днем.

Французы-варвары

Зверства, совершенные французами в отношении народов, которые они колонизировали, преступления против человечности и военные преступления, неспособность французских политических кругов отказаться от колониальных идей привели к формированию имиджа Франции как ненадежного и не уважающего суверенитет других государства. Франция теряет свое влияние на международной арене из-за проводимой ею самодовольной, высокомерной, упрямой политики.

Франция, неспособная выдержать политическую конкуренцию на международной арене, использует против Турции и Азербайджана такой фактор как Армения.

Макроновская Франция или посреднические неудачи

Французские власти и нынешний президент Эммануэль Макрон безуспешен и в качестве международного посредника. В 1994 году Франция провела в Руанде военную операцию под видом "создания безопасной зоны". В результате при участии французских вооруженных сил и присоединившихся к ним местных конфликтующих сторон в Руанде были убиты более 800 тысяч представителей племени тутси. Расследующая трагедию комиссия ООН подтвердила, что французское правительство поддерживало расистский, коррумпированный и насильственный режим и что во французском восприятии продолжает доминировать этнонационализм.

После одностороннего выхода США из ядерной программы с Ираном в мае 2018 года Э.Макрон около трех месяцев старался посредничать между сторонами, чтобы снизить возникшую напряженность и перехватить инициативу. Но попытки организовать встречу между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Рухани, Макрона, как всегда, потерпели неудачу.

Франко-армянский дуэт или союзники в плену у химер

В 2018 году во Франции была создана неправительственная организация под названием Парижский форум мира, считающаяся платформой для встреч руководителей государств и международных организаций с гражданским обществом и частным сектором для разработки новых форм коллективной деятельности. Но даже в проведении этого мероприятия существуют двойные стандарты.

11-12 ноября проходит 5-й Парижский форум мира, в котором участвует министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Такое одностороннее участие официального представителя Еревана в этом мероприятии может расцениваться как совместная анти-турецкая и анти-азербайджанская акция властей Франции и Армении.

Таким образом, Франция мечется, чтобы вернуть себе потерянные колониальные территории в Африке и других частях мира, а Армения - вернуть азербайджанские земли, некогда оккупированные с помощью ее покровителей. Участники этого дуэта поддерживают друг друга в своем неприятии тюрков и мусульман и реваншистскими потугами.