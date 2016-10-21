Франция сменила сопредседателя - подход же к конфликту остается неизменным - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Франция сменила своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ.

Дипломата Пьера Андрие заменит Стефан Висконти, который был послом Франции в Латвии.

Отметим, что Минская группа является миссией, созданной для мирного урегулирования конфликта в находящемся под оккупацией нагорно-карабахском регионе Азербайджана путем переговоров на основе принципов ОБСЕ. Группа была создана на прошедшей 24 марта 1992 года в Хельсинки встрече Совета министров ОБСЕ.

В членство Минской группы входят Азербайджан, США, Германия, Беларусь, Россия, Франция, Польша, Турция, Финляндия, Швеция и Армения.

С декабря 1996 года создано сопредседательство, состоящее из дипломатов США, Франции и России.

Американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ является Джеймс Уорлик, а российским - Игорь Попов. Кстати, Дж.Уорлик занимает эту должность с августа 2013 года, а И.Попов - с 2011 года.





Можно утверждать, что замена французского сопредседателя не скажется на освобождении оккупированных территорий Азербайджана. Так как главное слово в урегулировании конфликта не за ними. Просто, данная замена в очередной раз напомнила о захвате Нагорного Карабаха, важности освобождения территорий и создает возможность высказать мнение относительно происходящего.

Хотелось бы напомнить слова, сказанные недавно официальными представителями США и России по поводу урегулирования карабахского конфликта.

На организованном научно-исследовательским Аспенским институтом в Вашингтоне и еженедельником "Atlantik" 8-ом ежегодном форуме госсекретарь США Джон Керри сказал: "Пока не возникла ситуация для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В мире насчитывается несколько таких замороженных конфликтов, как армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и на данный момент их урегулирование не представляется возможным".

Касательно урегулирования проблемы помощник президента России Юрий Ушаков сказал следующее: "Москва не считает, что конфликт может быть решен в ближайшее время. Я бы не сказал о наличии оптимизма касательно урегулирования конфликта в ближайшем будущем. Однако Россия не пожалеет сил для решения конфликта. Мы продолжим работать с нашими партнерами - Баку и Ереваном в форме сотрудничества".

Комментируя заявление Джона Керри, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Это заявление, мягко говоря, вызывает удивление. Обвинять Азербайджан в неразрешенности конфликта, по меньшей мере, несправедливо.

С другой стороны, как согласуется это заявление с другими?! Ведь есть тезис, неоднократно провозглашенный президентами Америки, России, Франции: "Статус-кво неприемлем. Мы приветствуем это. Правда, никакой практической работы после этих слов не проводится.

Но, во всяком случае, появление этих слов - наш большой успех. Имея такое серьезное заявление, говорить, что "обе стороны виноваты", что "стороны не готовы к этому", что "этот вопрос сложнее палестино-израильского конфликта", означает просто поддерживать захватническую политику Армении. Другого объяснения этому не может быть. Правда, сегодня делаются различные заявления о том, что эти выражения вырваны из контекста, неверно поняты. Мы все прекрасно понимаем, и мы живем сегодня в век интернета.

Прозвучавшие где-то слова сразу же вызывают резонанс. Мы не принимаем таких заявлений. Считаем, что в скором времени в данные выражения должны быть внесены поправки на самом высоком уровне. В противном случае, посредническая миссия здесь может оказаться под сомнением. Это был лишь тезис, прозвучавший в официальном порядке. Но сколько разговоров происходит за закрытыми дверями, какое давление на нас оказывается, с тем, чтобы Азербайджан дал согласие на независимость Нагорного Карабаха. Об этом мы уже не говорим, так как дипломатия имеет свои правила. Однако основная причина проводимой против нас западными медиа и неправительственными организациями кампании очернительства, клеветы и оскорблений, а также использования здесь "пятой колонны", которой даются указания, заключается в том, чтобы вынудить нас дать согласие на независимость Нагорного Карабаха. Этого никогда не произойдет".

Выступления сопредседателей двух стран (США и России) в очередной раз доказывают, что Минская группа не представляет никакого значения. Так как, вместо того, чтобы выполнять возложенные на них обязательства и вывести Армению-оккупанта с территории Азербайджана, под различными предлогами сопредседатели пытаются выйти из ситуации и продлить статус-кво.

С другой стороны, ход событий показал, что взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой проявляются в нагорно-карабахском конфликте.

Существует справедливое требование Азербайджана, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий.

Что же касается сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вместо того, чтобы действовать в этом направлении, они занимаются не влияющей на решение вопроса работой и считают свою миссию завершенной, делая заявления.

С этой точки зрения, было бы неправильно ждать чего-то от Франции, признавшей произошедшие в 1915 году в Османской империи события "геноцидом армян". Так как Париж зависит от Москвы, Вашингтона и армянского лобби. Новый французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ ничем не отличится от своего предшественника.