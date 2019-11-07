Фиаско очередной попытки вбить клин в азербайджано-грузинские отношения, или очередной анекдот небезызвестного армянского радио

1 ноября этого года на сайте Bellingcat.com была опубликована провокационная заметка под заголовком "Азербайджан вторгается на территорию Грузии" (Azerbaijan Encroaches Into Georgian Territory).

Как сообщает Report, автор этой заметки - некий Масис Ингилизян (Masis Englizian), представившийся сотрудником Австралийского института по изучению Холокоста и геноцида, привел абсурдные утверждения о том, что, якобы, "Азербайджан захватил новые позиции на вершине горы Бабакар, расположенной на территории Грузии", "Азербайджан отхватил территории Грузии" и "Взяты под контроль 140 гектаров вдоль азербайджано-армянской границы". Ознакомившись с материалом, невольно возникает вопрос: "Кому это все на руку?" Ответ очевиден - Армении.

Широкой общественности известно о том, что с начала служебно-боевой деятельности азербайджанских пограничников на Газахском и Агстафинском участках азербайджано-армянской границы здесь были проведены масштабные работы по реконструкции и благоустройству, охране государственной границы и формированию соответствующей инфраструктуры, а также по улучшению бытовых условий личного состава, укреплены огневые рубежи, существенно расширены возможности слежения и контроля за позициями и расположением армянских войск. Общеизвестно, что благодаря этой работе азербайджанские войска успешно пресекают армянские провокации на линии фронта и принимают адекватные меры в ответ на угрозы противника.

В этом свете заметка на сайте Bellingcat.com представляется ничем иным, как попыткой армянского агитпропа достичь желаемого на ином поприще, поскольку провокационные демарши армянских войск не дают желаемого эффекта. Так вот, ныне армяне решили пойти иным путем, а именно - вбить клин в стратегические и дружеские отношения, сложившиеся между Азербайджаном и Грузией.

Наши догадки подтверждает и упоминание совершенно неуместных к содержанию статьи событий вокруг Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг".

Довольно занимательные выводы напрашиваются и при мимолетном изучении сайта, на котором была размещена эта предвзятая, откровенно антиазербайджанская и не соответствующая действительности информация.

Так вот, сайт Bellingcat.com зарегистрированной в Амстердаме компании Stichting Bellingcat, выдавая себя международным ресурсом, в котором задействованы исследователи и журналисты, занимающиеся изучением различных международных преступлений и конфликтов, и ранее изобиловал материалами антиазербайджанского толка, активно участвуя в лживой и клеветнической кампании против нашей страны.

За последние годы на сайте неоднократно публиковались материалы о, якобы, понесенных Азербайджаном потерях в апрельских боях, продвижении боевых позиций наших войск в Нахчыванском направлении, дислокации ракетных установок азербайджанской армии, подкупе Азербайджаном иностранцев для претворения в жизнь внешнеполитических задач, упоминалось и азербайджано-израильское сотрудничество в военной сфере, одним словом, выливались ушаты грязи на нашу страну.

Стоит отметить, что среди учреждений, финансирующих деятельность Stichting Bellingcat, - Национальный фонд демократии ("The National Endowmentfor Democracy") и Фонд "Открытое общество" ("Open Society Foundations"), председатель наблюдательного совета - румынский журналист Пол Раду (Paul Radu), являющийся в том числе главой Проекта по освещению борьбы с организованной преступностью и коррупцией (The Organized Crimeand Corruption Reporting Project (OCCRP)).

Об открытой антиазербайджанской деятельности этого интернет-ресурса и его тесном сотрудничестве с армянскими спецслужбами говорит уже то, с какой оперативностью снимки со спутника участка, где в 2017 году произошел взрыв на складе боеприпасов в поселке Гилязи Хызинского района, полученные Bellingcat.com, были размещены на армянском сайте razm.info, а также организация и проведение под эгидой ресурса 7-9 марта нынешнего года в Армении трехдневных тренингов на тему "Цифровые исследования и методы верификации с использованием открытых источников".

Подводя итоги сказанного, можно с уверенностью заявить, что армяне и их зарубежные приспешники вновь произвели холостой выстрел, пытаясь склонить чашу весов на свою сторону в информационной войне против Азербайджана.

При подготовке этого материала к выпуску невольно всплыли в памяти безуспешные попытки армянской прессы и щедро субсидируемых армянами иностранных СМИ представить Азербайджан моноэтническим государством и, якобы, антироссийских настроениях среди азербайджанской молодежи.

Хочется разочаровать армянских агитпроповцев и напомнить им народную мудрость - "Ври, да не завирайся". Как говорится, в глазу чужом соринку видит, в своём - бревна не разглядит.