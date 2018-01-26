Facebook отбирает у медиа миллиарды долларов - АНАЛИТИКА

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня невозможно найти такой медиа-структуры, которая не стремилась бы привлекать читателей на свои веб-ресурсы посредством социальных сетей. То есть фактически социальные сети – это один из источников трафика на сайты. Даже многие медиа-структуры находят свою аудиторию в платформах Facebook, Twitter или Vkontakte. Все знают, что Facebook является самой популярной социальной сетью в Азербайджане. Поэтому наши медиа придают особое значение участию здесь. Однако в вопросе привлечения читателей Facebook уже не будет прежним.

Google обогнал Facebook

На прошлой неделе Марк Цукерберг объявил, что впредь новости будут мало показываться в хронике пользователей (https://www.facebook.com/zuck), что привело к бурным обсуждениям в экспертных кругах. В любом случае из-за примененных в 2016-2017 годах изменений ссылки на новости мало были видны в хронике пользователей, предпочтение отдавалось видеороликам. Ранее, то есть в 2015 году, сайты получали большую часть трафика из Facebook-а, за ним следовал Google. Согласно отчету аналитической компании Parse.ly(https://blog.parse.ly/post/6663/facebook-declines-google-grows-news-audiences/), если 40 процентов трафика приходило из Facebook-а, то в 2017 году этот показатель упал до 25 процентов. Google же дал сайтам 44 процента трафика. Администраторы страниц в Facebook хорошо знают, что опубликованные материалы охватывают до 5 процентов от всех постоянных читателей страницы. Несомненно, в таком случае переходы по ссылкам тоже будут небольшими.

Марк Цукерберг в своих последних заявлениях отмечал, что впредь в его социальной сети больше внимания будет уделяться общению между людьми. Новости, видео и публикации же медиа и брендов будут показываться меньше. В результате этих изменений такие материалы составят 4 процента новостной ленты пользователей. Юзерам будут видны только новости от надежных источников и более обсуждаемые и актуальные материалы. Даже пользователи смогут определять, какие источники являются надежными, а какие нет. И Facebook по их желанию сделает материалы этих источников видимыми. Цукерберг пишет, что количество новостей не уменьшатся, просто поменяется в пользу новостей из проверенных источников.

Как Цукерберг отбирает миллиарды у медиа

Каковы же цели этих изменений? Цукерберг отмечает, что он хочет больше внимания уделять коммуникации между людьми, их сближению, чтобы они не были простыми потребителями информации. Однако, зная, что Facebook зарабатывает миллиарды долларов, было бы наивно думать, что он так просто откажется от новостей и бизнес материалов, потому что эту прибыль Цукербергу приносят бренды и медиа, рекламируя свои материалы. Кроме того, Facebook неоднократно заявлял о своей медиа-провайдерской цели. Это означает, что, используя медиа материалы, он привлекает больше рекламы на свою платформу.

В связи с этим было бы уместно отметить совместное заявление новостных агентств, сделанное в декабре прошлого года (http://www.france24.com/en/20171213-net-giants-must-pay-news-which-they-make-billions). Прогнозы о том, что социальные медиа вытеснят традиционные медиа, сегодня стали более реальными. Европейские агентства беспокоит вопрос о том, что Facebook и Google, бесплатно распространяя новости, наносят им большие финансовые убытки. То есть традиционно новостные агентства производят новости, продавая их прессе, зарабатывают деньги. И пресса в свою очередь за счёт этих новостей и различных материалов привлекают на свои веб-ресурсы рекламу. Агентства считают, что теперь же Facebook и Google, выполняя функцию распространителя новостей, аккумулирует рекламу от компаний в своих руках. Пресса же каждый год получает рекламу все меньше и меньше. Недовольство агентств заключается в том, что, бесплатно доводя до пользователей новости, социальные медиа отбирают у традиционных медиа источник прибыли. По их заключению, если так продолжится, новостные агентства не смогут самостоятельно производить новости. Агентства потребовали у этих интернет гигантов платить за информацию. Американские медиа также жаловались на Facebook, подчеркивая, что их рекламные доходы уменьшились. Конечно, зарабатывать на новостях и обеспечивать свою деятельность как бизнес-модель развито на Западе, а в постсоветском пространстве она до сих пор не смогла оправдать себя. Этот вопрос сам по себе является темой большой дискуссии, и наряду с журналистикой, связан с массой других факторов.

Западня Facebook

Видимо, Марк Цукерберг учел и эти недовольства. Чтобы защитить свою компанию от возможных санкций Европейского Совета, он заявил, что не будет придавать значения новостям. То есть основная цель – работать как коммуникативная платформа для людей, а новостные материалы для него второстепенны. Можно предполагать, что этим Марк Цукерберг хочет смягчить претензии к нему. Видимо, этим Марк хочет одним выстрелом убить двух зайцев – успокоить недовольные медиа и увеличить свою прибыль. А свою прибыль он увеличит рекламой. Для того чтобы свои материалы были видны на новостной ленте, компаниям придется тратить на рекламу еще больше. Это то, что хочет Марк. Ограничение материалов компаний в хронике пользователей обычным путем создает необходимость делать это посредством рекламы.

В целом в последние два года, чтобы удержать пользователей в рамках своей платформы, Facebook предпринял шаги, направленные на уменьшение количества переходов по ссылкам. Мобильный инструмент InstantArticles или «Мгновенные статьи» является одним из таких шагов. Официальная задача заключалась в том, что сайты в телефонах медленно загружаются, однако в Instant Articles материалы открываются быстрее. Этим Facebook, удерживая пользователя в своей платформе, препятствует их переходу на сторонние веб-ресурсы. Учитывая, что более 80 процентов пользователей Facebook заходят в этот ресурс с мобильных устройств, это было для Цукерберга стратегическим шагом. Взамен Цукерберг предлагал прессе размещать рекламы компаний в таких статьях. Однако этот момент до сих пор не реализован, и этим пользуются только некоторые крупные американские медиа-компании. Первое время «Мгновенные статьи» были интересны для прессы, но последние статистические данные показали, что это не является эффективным инструментом с точки зрения привлечения трафика. В результате медиа-компании, которые пользовались этим инструментом, увидев уменьшение просмотров своих мобильных сайтов, стали отказываться от него.

Кроме того, Марк под причиной борьбы с фейковыми новостями, кликбейтом, с медленными сайтами применил некоторые изменения, что в конечном итоге привели к уменьшению трафика на сайты.

Рекордная прибыль интернет-гиганта

Тем временем доходы Цукерберга динамично растут. Согласно официальным отчетам, в третьем квартале 2017 года доходы Facebook (4-й квартал пока не опубликован) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на рекордное количество – 49 процентов и составили 10 миллиардов долларов. И основная их часть составляет рекламные доходы. Уменьшая возможности для прессы и компаний, переходы по ссылкам, интернет-гигант получает больше прибыли от рекламы, и последние изменения являются продолжением этой стратегии. Facebook или другие социальные сети, где собирается аудитория, являются важными платформами для медиа. Поэтому чтобы донести свои новости до читателей, прессе придется часто применять рекламу.

Каждый раз после таких изменений Facebook мастерски нейтрализует негативные отзывы. Это он делает с помощью экспертов по социальным медиа. Эти лоббисты преподносят последние изменения как желание Цукерберга защищать людей от негативного психологического воздействия новостей, увеличивать качество в области производства информации. Таких сайтов предостаточно, и ежедневно публикуется немало таких статей.

Что делать прессе?

Таким образом, на фоне изменений в Facebook прессе придется поменять стратегию общения с читателями. В любом случае будет наблюдаться уменьшение трафика из этой социальной сети. Несмотря на это, медиа должна по максимуму использовать всевозможные средства. Видимо, для сохранения активности в социальных медиа прессе придется привлекать больше ресурсов: установить коммуникацию с пользователями, готовить эксклюзивные материалы по темам, являющимся трендами, делиться ими в тематических группах, по возможности создавать рекламный бюджет. Конечно, мы привыкли, что рекламные бюджеты характерны коммерческим компаниям. Однако с учетом того, что социальные медиа являются источником аудитории для прессы, последние изменения в Facebook сделают неизбежным регулярное выделение средств на рекламу.

В то же время нужно уделить больше внимания и другим социальным сетям. В Азербайджане Facebook является ведущей социальной сетью с точки зрения привлечения трафика. Вместе с тем пресса должна увеличить свою активность и в Twitter-е. Правда, Twitter не так активно пользуется азербайджанскими пользователями, как Facebook или Instagram. Это также связано с характерной особенностью этой платформы. Несмотря на это, за последний год в Азербайджане вырос интерес к Twitter. Согласно отчету GlobalStat, если в 2016 году пользовательский уровень этой платформы в Азербайджане составлял 3 процента, то в 2017 году показатель достиг 15 процентов. В минувшем году выросли также YouTube и Vkontakte. Эти ресурсы также приемлемы с точки зрения трафика. Другая популярная сеть это Instagram. Но эта платформа не обеспечивает активный переход по ссылкам.

Последние изменения приведет также к росту бот-профилей. Для распространения своих материалов в группах, обсуждениях компании будут использовать автоматически созданные фейк-аккаунты. Так как Цукерберг приоритетом поставил общение между людьми, поэтому мы часто будем встречать запросы «фейковых лиц», которые захотят вступить в ряды наших друзей.

Facebook– бизнес-модель, и Марк прежде всего будет предпринимать шаги, которые служат интересам его социальной сети. А это вряд ли пойдет на пользу медиа.

Эльшан Шахбалаев

специалист по SMM