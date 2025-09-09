Европа перед выбором: Действовать быстро или ….

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит 10 сентября выступить в Европейском парламенте с ежегодным докладом "О положении Союза". Многие депутаты уже называют будущее событие фарсом, утверждая, что ситуация в ЕС становится все хуже во всех смыслах.

Как сообщает европейское бюро Report, на это фоне в Евросоюзе вновь вспомнили про доклад о конкурентоспособности Европы, подготовленный год назад экс-президентом Европейского центрального банка Марио Драги, которого называют одним из величайших экономических умов Старого Света.

Как утверждалось тогда и утверждается сейчас, это был мастер-класс по диагностике: слишком мало инноваций, слишком мало глобальных компаний, рынки капитала, которые не финансируют рост, и регуляторные "джунгли", убивающие масштаб и гибкость. Это можно было услышать от многих аналитиков, но Драги сконцентрировал все в одном документе и сделал предупреждение, которое нельзя было игнорировать, учитывая его авторитет.

Если кратко обозначить общую оценку, данную в докладе, который охватил все направления жизни, то для выживания Европы в новых условиях нужны были срочные и серьезные меры.

В своем недавнем заявлении Драги отметил, что сделано слишком мало для оживления европейской экономики – большая часть плана так и осталась на бумаге.

Экс-премьер Италии заявил, что иллюзия о солидном весе Евросоюза (ЕС) в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа (Corriere della Sera). По его словам, в течение многих лет Евросоюз верил, что экономическое измерение с его 450 млн потребителей является весомым показателем в геополитике, и в международных торговых отношениях.

"Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", – отметил Драги.

Поэтому ЕС необходимо отреагировать на "очень жестокий сигнал к пробуждению от Трампа", заявил он, назвав блок "плохо подготовленным" для решения глобальных проблем.

Еще до сокрушительного удара в виде тарифов от торгового партнера №1, экономист видел предстоящие вызовы и слабую подготовленность к ним, о чем говорили и основные постулаты доклада.

ЕС предпринимал важные инициативы, как "Компас конкурентоспособности", "Чистая промышленная сделка" и др., но это составляло только чуть больше 10 % предложений. В новом семилетнем бюджете предлагается создание фонда в размере €409 млрд для оживления промышленности, но этих средств недостаточно. А перераспределение встречает ожесточенное сопротивление национальных правительств, так как предполагает сокращение аграрных субсидий - это весьма значительная часть общеевропейского бюджета.

Национальные правительства не идут на договоренности и по финансам, проект "Союз сбережений и инвестиций" пока не дал практических результатов. При этом и совместные заимствования в виде еврооблигаций также не нашли практического применения, ограничившись оборонными займами. И список можно продолжать.

Последствия не абстрактны: если экономика Европы не будет расти, она потеряет влияние в мире и возможности поддерживать социальную систему. Стареющее население не сможет сохранить привычный уровень жизни без роста производительности. Без сильных компаний Европа останется зависимой от чужих технологий и стандартов. Cлабая экономика ведет и к ослаблению демократии.

"Мы должны искренне опасаться за наше выживание", - предупредил Драги. Услышали ли это в Еврокомиссии, Европарламенте и нацправительствах?