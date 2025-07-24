ЕС и Китай нашли точку соприкосновения лишь по климатической повестке

Единственной точкой соприкосновения между Пекином и Брюсселем остается климатическая повестка

Ожидания от юбилейного саммита ЕС-Китай, приуроченного к 50-летию установления дипломатических отношений между ними, изначально не были высокими. Итоговое заявление саммита это подтвердило - единственной точкой соприкосновения между Пекином и Брюсселем на сегодня является климатическая повестка. Вот по этому направлению их интересы совпадают и здесь Брюссель и Пекин готовы быть в авангарде борьбы с изменением климата.

Как сообщает европейское бюро Report, в заявлении стороны отметили важность для всех, особенно крупных экономик, активизировать усилия по борьбе с изменением климата.

ЕС и Китай признали, что зеленое партнерство между ними является важной частью сотрудничества и создает прочную основу для своего развития в направлении зеленого перехода.

Стороны договорились "расширять двустороннее сотрудничество в таких областях, как энергетический переход, адаптация, управление и контроль выбросов метана, углеродные рынки и зеленые и низкоуглеродные технологии, чтобы вместе стимулировать свои соответствующие процессы зеленого и низкоуглеродного перехода".

Отметим, что напряженность в отношениях между ЕС и Пекином растет с начала войны в Украине, и проявлялась она по-разному.

Так, в апреле в ходе подготовки к саммиту "ЕС-Китай" стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпинь отклонил предложение приехать для его проведения в Брюссель, о чем сообщила Financial Times. Конечно, это было сделано по-восточному дипломатично. Пекин заявил, что премьер Госсовета Ли Цян будет представлять страну на саммите, так как это было обычно на саммитах в Брюсселе, а Си Цзиньпин проводит его в Китае. В итоге, саммит решили провести в Пекине.

Некоторую напряженность можно было наблюдать и в небольших прямых включениях из Пекина со встреч руководителей ЕС с председателем КНР и премьером Госсовета.

Кроме того, в прошлом году ЕС повысил пошлины на китайские электромобили, что, безусловно, вызвало недовольство Пекина. ЕС аргументировал свое решение тем, что промышленные субсидии Пекина несправедливы к европейским конкурентам и подрывают их бизнес. Китай отверг это утверждение и объявил о расследованиях, воспринятых как ответные меры, в отношении импортируемых европейских свинины, бренди и молочных продуктов.

Европейский союз с обеспокоенностью воспринял и введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов - ключевых ресурсов в условиях стремительного технологического развития и стремления блока сохранить конкурентоспособность. Брюссель настаивает на облегчении доступа на китайский рынок для европейских компаний и ослабления контроля над экспортом стратегически важных редкоземельных металлов.

В целом, ЕС указывает на необходимость сбалансировать торговый баланс, который имеет серьезный дефицит для Союза и превышает 305 млрд евро. Пекин отвергает это, настаивая на том, что Брюссель должен "сбалансировать свои подходы".

Кроме того, Брюссель вновь обратился к КНР с призывом повлиять на Россию для прекращения войны в Украине, использовать для этого как личные отношения с российским руководством, так и позицию постоянного члена СБ ООН. А также не оказывать экономическую поддержку РФ, так как это дает последней возможность продолжать войну.

Европейские чиновники заявляют, что не требуют от Китая сокращения экономических отношений с Россией, понимая, что это было бы неразумно и бессмысленно. Речь идет об ужесточении контроля на границах и таможне, чтобы Россия не могла получать через Китай товары военного назначения, в том числе и из Северной Кореи.