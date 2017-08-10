Эксперты: Противостояние между КНДР и США может перерасти в войну - МНЕНИЕ

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В случае начала войны в регионе в процесс втянутся соседи Северной Кореи - Китай, Япония и Южная Корея, считают эксперты.

"Бесспорно, США вынашивали и продолжают разработку военного сценария против Северной Кореи, чтобы разом решить эту вязкую проблему, начавшуюся после Второй мировой войны. Очевидно, что США, причисляя КНДР к оси зла, намерены покончить, как говорят сами американцы, с существованием незаконного государства. А для этого мощный военный удар может сыграть роль детонатора в процессе переустройства Корейского полуострова", - заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

Он отметил, что Пхеньян в свою очередь, понимая, во что может вылиться нагнетание напряженности, не проявляет сговорчивости, а наоборот, идет на эскалацию, чтобы отстоять свое право на существование.

"Корейцы прекрасно знают, что американцы вот уже несколько месяцев отрабатывают план военного удара, потому хотят предвосхитить противника. Но это очень рискованное предприятие - нанесение ракетного удара по Гуаму, где как раз отрабатывается тактика силовой операции против КНДР", - сказал эксперт.

Он высказал мнение, что есть вероятность, что процесс обойдется без боевого столкновения.

"Но для этого важно, чтобы страны, проявляющие интерес к проблеме, наподобие России, Китая, Японии, не сидели сложа руки и предприняли бы решительные дипломатические действия", - добавил он.

По его словам, в случае развития негативного сценария, когда США атакует КНДР, тогда соседствующие с КНДР страны обязательно вовлекутся в "политический абордаж" проблемы, чтобы не допустить широкомасштабных военных действий.

В свою очередь автор и редактор сайта Northeast Asian Military Studies Владимир Хрусталев подчеркнул, что заявления официальных Пхеньяна и Вашингтона рассчитаны на оппонента.

"Стороны официально заявляют о тех или иных мерах по демонстрации силы, озвучивают готовность прямо пустить в ход силу при определенных обстоятельствах, и это на фоне разных практических жестов силового плана. Так что пока это больше пропаганда, но ситуация стабильно обостряется и выглядит все жестче", - заявил В. Хрусталев.

По его словам, на данный момент сложно прогнозировать что-либо в контексте дальнейшего развития событий.

"Северная Корея воспринимает действия США и их союзников у границ как подготовку к войне и провокации, на которые надо отвечать угрозами и силовыми демонстрациями. А также быть готовыми к атаке врага или атаке на врага", - подчеркнул кореевед.

Он указал, что США в подобной ситуации ведут себя точно также.

"Собственно важнейшее отличие текущего кризиса, что за много лет американцы нарвались на действительно зеркального по модели поведения оппонента и оппонента опасного", - сказал эксперт.

В. Хрусталев также не исключил силового сценария развития события.

"Риск перехода к боевым действиям растет. Ну, а реакция участников будет сильно определяться тем, как и кем именно та самая грань будет пересечена первым", - добавил он.

Говоря о позиции Москвы в данном вопросе, российский кореевед подчеркнул, что у нее нет юридических обязательств по силовой поддержке что КНДР, что ее оппонентов.

"Есть таковые у Китая - договор с КНДР, но действия там будут определяться фактической ситуацией. США, Южная Корея и Япония - это по сути единая группа союзников, и если что случится, то вовлечены будут все три этих страны", - резюмировал он.