​Эксперты о причинах визита Башара Асада в Россию - МНЕНИЕ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Одной из тем, поднимаемых на встрече президентов России и Сирии, мог стать вопрос будущей политической конфигурации Сирии после окончания боевых действий, считают эксперты.

"Визит Башара Асада в Москву был необходим по нескольким причинам. Прежде всего, как российская, так и мировая общественность должна была услышать непосредственно от самого президента Сирии о том, что российские удары по радикалам имеют высокую эффективность, за что официальный Дамаск выражает особую благодарность. Также необходима корректировка дальнейших перспектив, с учётом того, что США высказали свою чёткую позицию по предложениям Москвы о совместной коалиции", - заявил Report председатель Экспертного совета ФПНИ "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

Эксперт считает, что невозможность взаимодействия с Западом диктует необходимость срочного поиска иных вариантов той коалиции, которую возглавляет Россия.

Политолог особо отметил, что стороны в ходе встречи акцентировали свое внимание и на будущем политическом устройстве территории Сирии после окончания боевых действий, с учётом интересов, в том числе, участников коалиции, а также обсуждалась тема места и роли Башара Асада в процессе сирийского внутриполитического урегулирования.

"Видимо, для всего этого набора непростых вопросов и потребовалась встреча двух президентов. Не исключаю, что при подготовке встречи, в качестве варианта, рассматривался визит президента России в Дамаск, а не сирийского президента в Москву", - заявил Г.Трофимчук.

"Также сам факт того, что Асад впервые после начала войны выбрался с официальным визитом за границу, призван также сказать миру об облегчении ситуации в стране", - добавил председатель совета.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде считает, что целью поездки Башара Асада в Москву было убедить российское руководство в необходимости продолжения участия российских ВС в военных операциях в Сирии.

"По-видимому, Асад рассчитывает на большее и желает сохранения российского военного участия как минимум до решительного и бесповоротного перелома в свою пользу военной кампании. Он пока еще чрезвычайно слаб, чтобы в одиночку противостоять и ИГ и Свободной сирийской армии", - отметил эксперт.

Арабист Высшей школы экономики Леонид Исаев заявил Report, что в визите президента Сирии в Москву есть три важных момента, которые необходимо упомянуть.

"Первое - это сигнал для сирийцев, потому что сирийское общество находится в полном негативном и низком моральном состоянии. Уровень безнадежности в обществе сильно вырос, в наличии высокий уровень миграции", - подчеркнул Л.Исаев.

По его словам, целью визита является необходимость продемонстрировать сирийцам прежде всего, что Россия по-прежнему остается главным союзником Сирии, которая будет до последнего поддерживать асадовский режим.

"Второе - мне кажется, что этот визит также предназначен и для Запада в контексте того, что Россия продолжает занимать свою позицию в отношении Сирии и президента Башара Асада, и именно с ним связывает сирийское будущее", - подчеркнул арабист.

Третьим моментом эксперт назвал обсуждения будущей политической конфигурации сирийского государства.

"Есть различные точки зрения на то, как в Сирии должен быть налажен политический процесс. Борьба с терроризмом все-таки подойдет к концу, поэтому, мне кажется, что здесь необходимо согласовывать свои позиции. Башар Асад сам недавно заявлял, что он готов на определенных условиях уйти с поста президента Сирии, поэтому здесь конечно на Москву возложена большая ответственность. Кроме того, чтобы выработать общую позицию, которая устраивала бы и Сирию, и Россию, и российских союзников, а также могла бы быть приемлема для партнеров Москвы на Западе и в странах аравийских монархий, поэтому Россия должна предложить некую модель по окончанию сирийского конфликта, которая не вызывала бы отторжения у западных коллег России", - резюмировал Л.Исаев.