Эксперты: Президент Ильхам Алиев, как гибкий дипломат, ведет взвешенную внешнюю политику

© Report https://report.az/storage/news/733a436e81792e686d4aadfa4f6985f6/ca241dd8-adef-4e3f-abdd-120b387d498c_292.jpg

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева ведет взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, нацеленную на благо страны, считают российские эксперты.

"Мне представляется, что внешняя политика президента Ильхама Алиева является очень взвешенной, системной и сбалансированной, я бы даже сказал, с проявлением исключительного таланта, если не сказать дипломатической гениальности", - заявил Report российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, азербайджанский президент является выразителем концентрированной гибкости в дипломатии, как одной из ключевых характеристик традиционной азербайджанской культуры. Политолог подчеркнул, что данная характеристика была развита в том числе и благодаря учебе и образованию Ильхама Алиева в МГИМО. "Это дает нам право гордиться им", - добавил российский эксперт.

Он отметил, что азербайджанская дипломатия сегодня выражается в проведении крайне сбалансированной политики.

"Азербайджан - уникальная страна, где выборы в целом поддерживаются геополитическими противниками - Россией и США. Азербайджану удается поддерживать великолепные отношения с Западом и с Россией. Выражением нейтральности и позитивности служит то, что Баку является точкой для многих встреч, например, начальников генштабов РФ и НАТО", - добавил С.Марков.

Российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков Внешняя политика президента Ильхама Алиева является очень взвешенной, системной и сбалансированной.

Он высказал мнение, что официальный Баку использует прекрасные отношения с различными геополитическими центрами силы и себе во благо.

"К примеру, имея хорошие отношения с Россией и Турцией, Азербайджан и лично президент Ильхам Алиев сыграли роль в восстановлении отношений между Москвой и Анкарой после известного кризиса. Кроме того, Азербайджан выступает еще и инициатором и площадкой обсуждения возникших проблем современности. Здесь ключевую роль играет Бакинский гуманитарный форум, где максимально продвигается идея мультикультурализма, которая исключительно нужна для мира. Азербайджан является одним из знаменосцев мультикультурализма в современном мире", - подчеркнул российский эксперт.

Коснувшись распоряжения о помиловании, подписанного президентом Ильхамом Алиевым 16 марта нынешнего года, С.Марков подчеркнул, что оно является проявлением "милосердия и силы азербайджанского руководства внутри страны" . Он выразил мнение, что данное распоряжение о помиловании также способствует определенному улучшению отношений с Западом, который "критикует Азербайджан за задержание ряда людей, которых они считают "политическими заключенными".

В свою очередь другой российский эксперт Евгений Михайлов считает, что за последние годы Азербайджан смог выстроить стабильную и поступательную в позитивном для страны плане внешнюю политику.

"Она, прежде всего, направлена как на усиление добрососедских отношений с ближайшими странами, так и на усиление влияния Баку во всём мире. Мы видим активные переговорные процессы как с лидерами стран Африки, так и Латинской Америки, что говорит о расширении географии экономических и политических интересов Баку", - подчеркнул Е.Михайлов.

По его словам, у Азербайджана и его руководства одна линия и один путь. Прежде всего - это безопасность страны и экономическое благосостояние его населения.

"В плане безопасности мы сейчас наблюдаем новый Азербайджан - с сильной боеспособной и прекрасно вооруженной армией. Что касается экономической составляющей, то на фоне многих стран отметим, что население республики чувствует себя спокойно и в достаточной мере обеспеченно. Могу это подтвердить на личном опыте своих визитов в республику", - добавил политолог.

Е.Михайлов выразил мнение, что Азербайджанская армия сегодня стала мощной благодаря президенту Ильхаму Алиеву и его команде.

"Как умный и образованный человек, Алиев, прежде всего, стратег, и не желает, чтобы пролилась кровь тысяч невинных. При этом, на мой взгляд, именно в последние годы предпринимаются колоссальные усилия, связанные с тем, чтобы уставшие от нестабильности армяне Карабаха сами вернулись в объятия Баку. Неслучайно в прессе появляются откровенные высказывания карабахских армян и ветеранов войны о том, что с азербайджанцами им жилось неплохо. А в Карабахе в советское время жили лучше, чем в самом Азербайджане", - сказал он, добавив, что, по его мнению, президент Ильхам Алиев способен и на жесткие решения, если дипломатический итог переговоров зайдет в тупик.

Российский эксперт Евгений Михайлов Азербайджанская армия сегодня стала мощной благодаря президенту Ильхаму Алиеву и его команде.

По его словам, Ильхам Алиев сделал многое для позиции Азербайджана на международной арене, будучи "преемником своего великого отца Гейдара Алиева".

"Имея опыт преподавания в лучших университетах, то есть обладая колоссальным базовым опытом, он все свои знания принёс и в политику, направив их на благо своей страны. На всех встречах мирового уровня как международные СМИ, так и политики других стран отмечают уравновешенность и стабильность ведения переговоров Ильхамом Алиевым, в которых он планомерно достигает необходимого для своего народа", - резюмировал эксперт.