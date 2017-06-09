Выборы в Великобритании: Тереза Мэй забила гол в собственные ворота - МНЕНИЕ

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Результаты прошедших внеочередных выборов показывают, что Великобритания вступает в период неопределенности.

Как сообщает Report, об этом заявил российский политический аналитик Павел Клачков, комментируя итоги парламентских выборов в Великобритании.

"Я не согласен с заявлениями о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела катастрофическое фиаско. Как мне кажется, никакой катастрофы для нее не произошло. Все равно партия (консерваторов - ред.) имеет достаточный авторитет, набрала много голосов", - заявил П. Клачков.

По его словам, другое дело, что у партии не получилось то, что она планировала. "Партия планировала усилить свои позиции, чтобы наступать на ЕС смело, четко, жестко. По выражению одного футболиста, ставшего расхожей шуткой, "Тереза Мэй забила гол в собственные ворота", - сказал он.

По мнению эксперта, результатами этих выборов станет то, что Великобритания вступит в период неопределенности.

Говоря о причинах частичного проигрыша консерваторов на выборах эксперт подчеркнул, что тому есть несколько причин, в том числе и не очень удачная предвыборная кампания Терезы Мэй.

"Из-за ее позиции по поводу социальных расходов консерваторов называли "партией бессердечных". И Джереми Корбин (глава лейбористов Великобритании - ред.) все это очень хорошо обыграл. Он вышел вперед на основе этой критики, фактически "разнеся" Терезу Мэй по этой тематике", - добавил П. Клачков.

Эксперт также считает, что последние теракты в Великобритании - в Манчестере и Лондоне - также отразились на итогах голосования для партии Мэй, так как именно она выступала за сокращение числа полицейских. "То есть проблема безопасности также повлияла на исход выборов", - считает П. Клачков.

Говоря о влиянии внеочередных выборов на Brexit политический аналитик подчеркнул, что на фоне снижения влияния консерваторов возможен "мягкий развод" с ЕС, вопрос в том, какими способами и какими темпами.

"Вот это лавирование во внешней политике будет наводить определенный хаос, который может затронуть и экономику, что не очень выгодно для британских компаний и бизнесменов", - резюмировал он.