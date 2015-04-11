​Эксперт: В этом году цифра инфляции в Азербайджане будет однозначной

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "В этом году цифра инфляции в Азербайджане будет однозначной. Однозначная цифра инфляции необходима и закономерна для экономики". Об этом сообщил Report эксперт-экономист Айдын Гусейнов.

По его словам, распространяемая информация о том, что курс маната упадет еще ниже, не соответствует действительности: "Эта информация не имеет под собой никакого основания. Процесса снижения курса маната не ожидается".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров 10 апреля подчеркнул, что, несмотря на изменение курса маната в феврале этого года, инфляция находится на очень низком уровне.