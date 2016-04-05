​Эксперт: Баку преподнес поучительный урок агрессору - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "После боестолкновений и тех потерь, которые понесла Армения, Ереван станет более сговорчивым и расстанется с позицией непреклонной стороны в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта".

Об этом заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов, комментируя эскалацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Нынешнюю ситуацию можно квалифицировать, как принуждение к миру весьма поучительным способом. И акцент сместился в радикальную сторону потому, что Ереван все предыдущие годы намеренно торпедировал мирный процесс, чтобы задвинуть вопрос возвращения азербайджанских территорий в самый задний ящик, а потом и вовсе от него отвернуться. Но в Ереване грубо просчитались. Выдерживая постоянные военные провокации на передовой, азербайджанская сторона решила дать адекватный ответ нарушителю стабильности, который системным образом воспроизводит риски в одном из важных регионов мира", - заявил Т.Аббасов.

Он выразил мнение, что разворот в сторону военной эскалации нагорно-карабахского конфликта ни для кого не стал неожиданностью. Эксперт добавил, что, судя по всему, в Москве понимают, что Азербайджан пользуется своим суверенным правом в освобождении своих территорий.

"Скорее, Москва не будет отсиживаться, тем более главы внешнеполитического и военного ведомств России совсем скоро будут в Баку", - подчеркнул он.

По словам политолога, проблема Нагорного Карабаха будет одним из главных вопросов повестки, и, скорее всего, по ней будут приняты определенные решения, ведь Россия остается в посредническом формате, будучи страной, которая географически ближе к зоне конфликта, чем США и Франция.

"Продвижение азербайджанских войск, чувствительные удары по противнику закрепят за Баку и дипломатическое преимущество, окажут важное психологическое воздействие на посредников. Пространство не терпит пустоты, ведь срыв политического процесса рано или поздно должен был привести к этому. Есть смысл ожидать, что после этих боестолкновений и тех потерь, которые понесла Армения, она станет более сговорчивой, расстанется с кондовой позицией непреклонной стороны", - сказал Т.Аббасов.

По словам эксперта, Баку преподнес "поучительный урок и агрессору, и посредникам".

"Это обязательно возымеет положительный эффект на ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта", - резюмировал он.