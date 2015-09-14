​Эксперт: Подобные вызывающие решения ЕС принимает во многом под давлением США - МНЕНИЕ

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Украинский кризис углубил кризис отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, считают эксперты, комментируя принятие Европарламентом предвзятой резолюции в отношении Азербайджана.

"Происходящее сегодня в отношениях между ЕС и Азербайджаном следует рассматривать в общем геополитическом контексте, нежели сквозь призму лишь двусторонних отношений. Отношения между Баку и Брюсселем стали ухудшаться после того как Азербайджан отказался участвовать в соглашении об Ассоциации с ЕС в рамках Восточного партнерства. Украинский кризис и нежелание портить отношения с Россией лишь углубили эти противоречия", - заявил Report азербайджанский эксперт и политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, Европа сегодня разделена на два лагеря в вопросе отношения к Азербайджану: одни страны поддерживают всемерное развитие контактов с Баку, другие выдвигают условия отказа от нынешней внешней и внутриполитической линии.

"Последнее требование в Баку считают невыполнимым и предлагают возвратиться к прежней практике согласования позиций в рамках диалога, который давно уже похож на монолог. Между тем, сегодня именно диалог помог бы решению накопившихся разногласий", - отметил эксперт.

В свою очередь старший аналитик Центра изучения кризисного общества (Россия) Сергей Балмасов считает, что резкое ухудшение ситуации в отношениях между ЕС и Азербайджаном, связанное с последней резолюцией по правам человека, является вполне предсказуемым.

По его мнению, подобная ситуация является отражением непростого диалога между Брюсселем и Анкарой, ближайшим союзником Баку, так как на Турцию также оказывается соответствующее беспрецедентное давление.

"Примечательно, что к дальнейшему ухудшению отношений в такой явно непростой для Европы момент ЕС подталкивают США, уже создавшие очень непростую ситуацию для него на Украине, ситуацию с азиатско-африканскими беженцами и практически поссорившими его с Россией.

Все это ослабляет позиции Евросоюза как одного из промышленных конкурентов США и, одновременно, снижает фактор его значимости как альтернативы Штатам в плане культурном", - cчитает аналитик.

"Несмотря на вызывающие решения ЕС, следует понимать, что они принимаются во многом под давлением США, которым отнюдь не следует подыгрывать в данном вопросе. Ведь в случае дальнейшей эскалации выиграют не ссорящиеся Баку и ЕС, а внешние силы, и не только США", - резюмировал С.Балмасов.