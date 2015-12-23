​Эксперт: Минская группа ОБСЕ тормозит, а не стимулирует процесс нагорно-карабахского урегулирования - МНЕНИЕ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Минская группа ОБСЕ тормозит, а не стимулирует процесс нагорно-карабахского урегулирования, заявил Report российский политический аналитик, кандидат исторических наук Олег Кузнецов, комментируя недавнюю встречу в верхах в Берне и итоги года в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"В 2015 году судьба его урегулирования стала, на мой взгляд, более неопределенной. Встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, прошедшая 19 декабря в Берне, лишний раз укрепила меня в этом мнении. Все официальные заявления, сделанные на этот счет разными сторонами и участниками по ее итогам, и их общий смысл сводится к тому, что все в очередной раз переносится на следующий год", - заявил О.Кузнецов.

Он напомнил о заявлении Минской группы ОБСЕ по итогам этой встречи, в котором говорилось, что президенты "выразили особую озабоченность по поводу жертв, в том числе среди гражданских лиц, вызванных использованием тяжелого вооружения".

"Будто бы в МГ ОБСЕ никто не знает, что Армения и Азербайджан вот уже 25 лет находятся в состоянии войны, в Нагорном Карабахе и еще семи оккупированных азербайджанских районах проходит линия фронта с нескольким рядами полевых укреплений, постоянно ведется разведка боем переднего края позиций противоборствующих сторон, и все это не прекращается уже четверть века", - отметил аналитик.

По его словам, организовав встречу президентов, чиновники аппарата МГ ОБСЕ на очередной календарный год лишь обосновали свою нужность и необходимость выделения финансирования на продолжение их деятельности.

"Интенсивные переговоры 2014 года и их результаты были полностью дезавуированы проведением на оккупированных Арменией азербайджанских территориях широкомасштабных военных учений с участием, как сообщил официальный Ереван, свыше 46 тыс. человек личного состава и более 5 тыс. единиц техники. Иными словами, как только разговор заходит о мире, официальный Ереван начинает бряцать оружием и переговоры откладываются на год, а вместе с этим на тоже самое время удлиняется срок и режим оккупации армянской стороной конфликта азербайджанских территорий до новой "встречи в верхах". В этом смысле Минская группа ОБСЕ тормозит, а не стимулирует процесс нагорно-карабахского урегулирования, что вызывает известное раздражении у общественности Азербайджана", - считает эксперт.