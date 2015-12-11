Эксперт: Азербайджану важна поддержка Китая в вопросе территориальной целостности - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджану важна поддержка Китая в вопросах территориальной целостности и нерушимости границ, а также борьбе с агрессивным сепаратизмом".

Об этом Report заявил эксперт-политолог Ильгар Велизаде, комментируя итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай.

"Нам важна поддержка Китаем тех основополагающих принципов безопасности, о которых постоянно говорит Азербайджан, в частности, территориальная целостность и нерушимость границ, а также борьба с агрессивным сепаратизмом. Здесь наши позиции практически полностью совпадают, и взаимодействие в этом направлении все-таки может дать реальный результат, укрепить авторитет Китая в нашем регионе и способствовать созданию политического климата для реализации его перспективных проектов", - заявил И.Велизаде.

По его словам, в приоритете сотрудничества между двумя странами - это реализация торгово-транспортных маршрутов, в частности, из Китая в Европу через Азербайджан в рамках Великого Шелкового пути. "Кроме того, параллельно с развитием транспортных маршрутов, предусматривается дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества, в частности, инвестиции в развитие инфраструктурных отраслей азербайджанской экономики, а также создание ряда совместных производств в ряде отраслей", - отметил эксперт.

Он также напомнил о том, что в ходе встречи президента республики с китайским руководством отмечалось, что Азербайджан может стать хорошим партнером в Китае в развитии туризма.

"У Азербайджана есть соответствующие возможности, а китайские туристические операторы проявляют соответствующий интерес к этой сфере. Поэтому, учитывая эти объективные обстоятельства, можно наладить взаимовыгодное сотрудничество в области туризма", - сказал И.Велизаде.

Эксперт подчеркнул, что большой интерес для Азербайджана представляет ВПК Китая и соответственно развитие сотрудничества в этой сфере. "Я думаю, что ВПК является одним из приоритетов развития отношений с этой страной", - добавил он.

Политолог отметил, что, наряду с этим, важным направлением является взаимодействие двух стран в международных организациях и панрегиональных структурах, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), где Азербайджан выступает в качестве наблюдателя.