Российский эксперт: Армения обречена постоянно блефовать, угрожать и потом возвращаться за стол переговоров - МНЕНИЕ

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Повестки дня у Армении и Азербайджана на встрече в Вене в сегодняшних условиях совершенно разные, считает российский политолог Андрей Епифанцев.

"Саргсян, если произойдет встреча, будет говорить о выполнении собственных предусловий – гарантии неприменения силы, расследование апрельского конфликта и внедрение механизма расследований подобных конфликтов, Алиев же – о прекращении двадцатилетнего профанирования Арменией переговоров и о реальных шагах по началу реальной передачи Азербайджану территории, захваченной Арменией в 1992-1994 годах", - заявил А.Епифанцев.

По его словам, в нынешних условиях подобный диалог не имеет смысла.

"Рано", - сказал он, добавив, что заявление президента Армении о невозобновлении переговоров без выполнения его предусловий еще слишком свежо и его еще слишком рано нарушать.

Эксперт выразил сомнение, что предусловия будут выполнены азербайджанской стороной, но отметил, что Армения все равно вернется за стол переговоров, так как это ее единственный способ хоть как-то сохранить жизненно важный для нее статус-кво.

"Вопрос в том, что подобный возврат при невыполненных собственных "железобетонных" условиях станет очередным ослаблением ее позиций и потерей лица, что неизбежно. При разрушении Азербайджаном армянской тактики бесконечного затягивания бесплодных переговоров и продолжении раскачивания ситуации военным образом Ереван не имеет достаточного веса ни удержать его от этого, ни, подобно России, самостоятельно решить вопрос спорных территорий дипломатическими, военными и любыми иными действиями. В такой парадигме Армения обречена постоянно блефовать, угрожать и потом возвращаться за стол переговоров с еще более ослабленными позициями, иначе война, результат которой для нее, как минимум, непредсказуем, а с учетом результатов начала апреля – очень тревожен", - указал А.Епифанцев.

По его мнению, с каждым таким шагом возможность подобных маневров у армянской власти сужается.

"Сложился тупик: удержать ситуацию в прежнем виде невозможно, а двигаться некуда, так как общественное мнение невероятно агрессивно настроено против любых территориальных уступок по Карабаху. В этих условиях для Армении кажется логичным получение временной передышки путем перевода ситуации в фазу глубокого внутреннего политического кризиса, в котором слабость Армении будет выдана за слабость и ошибки лично Саргсяна с соответствующими кадровыми выводами. Так что, в значительном смысле встречаться сегодня с Алиевым невыгодно не столько Армении, но лично Саргсяну. Надо потянуть и возможность этого пока что есть", - подытожил российский политолог.