ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРАТСТВО: Новые проекты в сфере ТЭК Турции и Азербайджана

Часть 1

Часть 1

Азербайджано-турецкие взаимоотношения исторически выходят за рамки банального межгосударственного сотрудничества и всегда были больше, чем просто добрососедские связи. «Братья навеки» - именно эта фраза больше всего подходит для описания уровня взаимного доверия, поддержки и содействия двух государств, причем не только ментального, духовного и культурного, но уже давно политического и экономического.

Турция – участник практически всех масштабных региональных проектов, инициируемых Азербайджаном, она является вторым по величине торговым партнером Азербайджана после Италии (торговый оборот между странами в 2020 году составил около 4,5 млрд долларов США). Кроме того, Турция занимает первое место среди инвесторов в ненефтяной сектор нашей страны, при этом это страна, в которую Азербайджан больше всего инвестирует за рубежом (общий объем инвестиций по всем проектам, инициированным Азербайджаном, приближается к 19 млрд долларов США).

Этот список можно еще долго продолжать, но важно другое – стороны постоянно находят новые сферы и идеи для экономического сотрудничества, углубляясь в уже проложенных тропинках и открывая дополнительные возможности.

Тандем SOCAR и ТРАО: Предложение по Ливии

Успешный пример реализации таких масштабных проектов, как Южный газовый коридор и Баку-Тбилиси-Джейхан, а также удачное присутствие SOCAR в Турции и Türkiye Petrolleri (TPAO) в Азербайджане позволяет с уверенностью говорить о возможности расширения совместного бизнеса в ТЭК до тандемного участия в проектах третьих стран. Этот вопрос был даже на повестке дня последних переговоров в рамках визита Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Азербайджан – он сам оповестил об этом во время своего визита в Шушу. Позже, детализируя свое заявление в интервью турецким СМИ, Эрдоган отметил, это могут быть проекты в Ливии: «Есть компания, связанная с TPAO, совместно с которой также, как мы сейчас взаимодействуем по проектам TANAP и TAP, мы с моим дорогим другом Ильхамом Алиевым можем действовать и в Ливии».

По его мнению, Азербайджан и Турция обладают богатыми знаниями и опытом, поэтому могут предпринять шаги и в области бурения. «Я предложил ему [Президенту Ильхаму Алиеву] это, и он выразил удовлетворение от этого предложения и готовность работать в данном направлении. Надеюсь, что, предприняв такие совместные шаги, мы найдем возможность открыться не только для Европы, но и расширим деятельность в наших собственных странах, а еще больше - в других странах», - подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь, начальник управления инвестиций SOCAR, заместитель председателя правления SOCAR Turkey Energy и Petkim Holding Вагиф Алиев, комментируя это заявление, подчеркнул, что SOCAR и TPAO с 1994 года осуществляют совместные инвестиции. «Естественно, мы намерены это продолжить», - сказал он, добавив, что речь не идет об очень отдаленных географически регионах, «можно работать в близлежащих регионах, богатых энергоресурсами».

Отметим, что вообще-то Турция занималась разведкой и добычей нефти в Ливии почти 20 лет, TPAO провела геологоразведочные и эксплуатационные исследования в общей сложности на 11 месторождениях и обнаружила нефть на 7 месторождениях. На это было потрачено 100–150 миллионов долларов США. Однако все проекты были приостановлены в 2011 году после того как в Ливии началась гражданская война. Оставив в стороне политические моменты этого вопроса отметим, что уже конце 2019 года Правительство Национального Согласия (ПНС) Ливии и Анкара подписали договор о границах в Восточном Средиземноморье. И в июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что Анкара определила семь лицензионных участков в Восточном Средиземноморье для разведки и бурения нефтяных скважин. Министр добавил, что бурение может быть начато в течение трех-четырех месяцев. В апреле этого года Фатих Дёнмез провел переговоры в Анкаре с министром нефти и газа Ливии Мухаммедом Ахмедом Оуном. Позже турецкий министр написал в Twitter, что стороны «решили развивать наше сотрудничество, особенно области в нефти и природного газа».

Естественно, что Турция желает завершить начатые работы, тем более, что на 7 месторождениях были обнаружены эффективные для добычи запасы углеводородов. Однако в какой именно части будет задействовано партнерство с SOCAR, пока говорить рано – во всяком случае, у азербайджанской компании есть достаточно опыта и ресурсов, чтобы оценить любое предложение братской компании.

Проекты в Черном море

При этом Ливия - далеко не первый вариант для совместной работы SOCAR и TPAO в сфере добычи углеводородов. Азербайджан может также принять участие в проектах разработки углеводородных ресурсов и в Черном море.

Турция ежегодно тратит в среднем более 40 млрд долларов США на импорт энергоносителей. При этом, по имеющимся данным ее собственная добыча находится на уровне 350 млн кубометров, то есть, менее 1% от годового потребления страны. Поэтому попытки турецких властей «исследовать каждый квадратный метр» вполне оправданы, тем более, что согласно мнению геологов, шельфы Средиземного и Черного морей должны хранить много природного газа и нефти.

Еще в 2010 году турецкая TPAO проводила работы с привлечением ВР, ExxonMobil, Chevron, Petrobras, которые осуществляли разведку на 5 участках недр в Черном море. В геологоразведку черноморского шельфа Турции было потрачено 4 млрд долларов США, из них Турция израсходовала 500 млн долларов США, однако, найти что-то стоящее им не удалось. На какое-то время работы на турецком шельфе Черного моря были заморожены.

Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет - в 2017 году Турция решила возобновить исследования самостоятельно, с участием собственных судов. Первое турецкое сейсмическое судно «Barbaros Hayrettin Pasha» провело разведочные работы и выявило богатые запасы природного газа у западного побережья Черного моря. Турецкое буровое судно «Fatih» 20 июля 2020 года приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке «Tuna-1», расположенном недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. И уже 21 августа прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации объявил о том, что страна обнаружила в Черном море на глубине 2100 м крупнейшее в истории страны месторождение природного газа «Sakarya», запасы которого оцениваются более чем в 300 млрд кубометров. Это действительно историческое открытие для Турции, которое в будущем позволив сэкономить миллиарды долларов на импорте энергоресурсов.

Тогда Президент Ильхам Алиев также направил свои поздравления Турции, отметив, что открытие нового месторождения является олицетворением промышленного потенциала и растущей мощи этой страны. «Это был очередной важный шаг в области энергетической безопасности Турции. Разработка газового месторождения принесет выгоды турецкому народу. Надеюсь, что реализуемые в настоящее время Турцией другие проекты по разведке увенчаются успехом», - говорится в обращении главы азербайджанского государства Эрдогану.

И вот на днях, 4 июня этого года турецкий лидер объявил об обнаружении в Черном море нового газового месторождения, объем запасов которого составляет 135 млрд кубометров. Тем самым общий объем обнаруженных Турцией в Черном море запасов природного газа достиг 540 млрд кубометров.

Как сказал заместитель председателя Совета директоров SOCAR Turkey Вагиф Алиев, открытие Турцией новых запасов газа в Черном море имеет стратегическое значение. Касаясь возможности участия SOCAR в этих проектах, он добавил, что «теоретически мы можем сотрудничать с TPAO в области разработки и добычи с месторождений. Это входит в сферу наших профессиональных интересов. Черное море, ввиду своей глубины и интенсивности волн, может не подойти для установки традиционной платформы. Однако добыча может быть налажена с привлечением новых технологий, в том числе без непосредственного участия в процессе людей», - отметил представитель SOCAR Turkey.

Опять же, SOCAR исходит из своего многолетнего опыта в вопросах разведки нефтяных и газовых месторождений, а также бурения в морях. Каспий – также далеко не «легкий» участок для нефтедобычи, однако, многолетние исследования, проведенные азербайджанскими нефтяниками здесь как самостоятельно, так и в партнерстве с иностранными компаниями, позволили накопить практический багаж знаний и навыков, а также изучить современнейшие технологии. Некоторые из них даже впервые применялись в нашей стране.

Так что, конечно, Азербайджан с его богатой историей нефтегазодобычи, опытом сотрудничества с иностранными нефтяными гигантами, хорошим кадровым потенциалом и т.д. может стать выгодным партнером в проектах по добыче энергоресурсов для братской Турции.

Эксперт Гулу Нуриев