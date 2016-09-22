Доллар в Азербайджане может подешеветь до 1,6 маната - АНАЛИТИКА

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Официальный курс доллара в Азербайджане может снизиться до 1,60 маната.

Наблюдения аналитической группы Report показали, что после вчерашнего решения Федеральной резервной системы (ФРС) о сохранении учетной ставки сегодня на валютном рынке Азербайджана наблюдается стабильность.

Так, на сегодняшнем совместном аукционе Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) и Центробанка Азербайджана (ЦБА) продано 61,4 млн. долларов из выставленных на продажу 150 млн. долларов. Это свидетельствует о сокращении спроса на доллар.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение официального курса ЦБА завтра ниже 1,63 AZN/USD. В ближайшие дни курс может упасть до 1,60 AZN/USD на фоне роста цен на нефть и укрепления национальных валют России и Турции - основных торговых партнеров страны.

Существует вероятность снижения официального курса к концу года до 1,55 AZN/USD. Подорожание нефти будет способствовать укреплению позиций маната.

Отметим, что на данный момент в коммерческих банках наиболее выгодный курс покупки доллара равен 1,63, продажи доллара - 1,65 манатов.

Решение Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) об увеличении до 15% ставки по вкладам в национальной валюте, подпадающим под страхование, привело к тому, что банки стали повышать доходность по манатным вкладам до 15% годовых. Это дает основание предполагать, что данный факт укрепит доверие к манату и приведет к переводу населением части валютных вкладов в манатные. В конечном итоге, манат может укрепиться.