Доллар может подорожать на заявлениях нового главы ФРС

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Новый глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл завтра впервые выступит в Конгрессе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его выступление может привести к подорожанию доллара.

Курс доллара укрепится, если он признает вероятность роста инфляции в США до 2,5%. Превышение прогнозов инфляции целевого уровня в 2% будет означать быстрый рост учетной ставки.

На церемонии вступления в должность 13 февраля Пауэлл подчеркнул невероятный успех, полученный в достижении полной занятости рынка труда и ценовых показателей.

Аналитическая группа Report полагает, что если глава ФРС признает ускорение инфляции в стране, курс основной валютной пары может упасть до 1,2 USD/EUR. На укрепление доллара также повлияет падение евро вследствие таких политических факторов как парламентские выборы 4 марта в Италии и Германии, и коалиционные переговоры.