Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО

13:17

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), она направила письмо об этом генеральному директору ЮНЕСКО, бывшему министру культуры Франции Одри Азуле.

Как сообщает Report, первый вице-президент объяснила свой отказ от этого почетного поста тем, что она принимает непосредственное участие в масштабных восстановительных и строительных работах после освобождения территорий Азербайджана от оккупации Армении в результате Отечественной войны, и в связи с этим не имеет возможности уделять внимание обязанностям посла доброй воли в рамках ЮНЕСКО.

Однако, как видно из процессов, происходящих с ЮНЕСКО в последние годы, это решение Мехрибан Алиевой фактически является дипломатическим протестом против политики двойных стандартов этой организации по отношению к Азербайджану.

За 18-летнюю деятельность первого вице-президента Азербайджана в качестве посла доброй воли, несмотря на восходящее развитие отношений Азербайджан-ЮНЕСКО, усилия по пропаганде ценностей ЮНЕСКО, поддержку охраны культурного наследия в ряде стран, эта структура не откликнулась на призывы Азербайджана. Вопрос уничтожения и осквернения исторического и культурного наследия Азербайджана в результате агрессии Армении стал одним из главных, на что Азербайджан требовал ЮНЕСКО обратить внимание.

Несмотря на регулярное информирование ЮНЕСКО о преступлениях Армении, связанных с уничтожением и присвоением культурных объектов Азербайджана, к сожалению, за последние 30 лет организация не направила миссию на оккупированные территории для оценки ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана.

Вместо этого, сразу после победы Азербайджана в Отечественной войне, ссылаясь на заявления Армении о якобы разрушении Азербайджаном памятников, ЮНЕСКО поторопилась направить в регион миссию. Несмотря на то, что Азербайджан, проявив добрую волю, дал свое согласие, организация так и не осуществила свою миссию, в качестве предлога сославшись на разногласия с Арменией по поводу принадлежности территорий, куда будет организована поездка. Все это свидетельствует о том, что нельзя исключать в качестве одной из причин проявления однобокой позиции к Азербайджану тот факт, что возглавляет организацию гендиректор французского происхождения.

Следует учесть, что еще в 2005 году, в бытность генерального директора Коитиро Мацууры, ЮНЕСКО хотя бы реагировала на призывы Азербайджана, а в отчете организации причиной невозможности отправке миссии называлась недоступность азербайджанских территорий из-за их оккупации вооруженными силами Армении.

В частично справедливых позициях прежних гендиректоров ЮНЕСКО прослеживалось уважение к принципам организации. Сейчас же складывается стойкое убеждение, что в основе подхода Одри Азуле лежит клеветническая кампания, проводимая Францией против нашей страны, и ее противоречивая позиция в отношении Азербайджана. Явным проявлением предвзятости следует считать игнорирование неоднократных заявлений Азербайджана о том, что при восстановлении разрушенного культурного наследия будут соблюдены основные принципы ЮНЕСКО.

Учитывая тот факт, что вклад Азербайджана в работу ЮНЕСКО на протяжении многих лет направлен на повышении имиджа организации, и принимая во внимание активную роль нашей страны в ее работе, после ухода первого вице-президента Азербайджана с поста посла доброй воли, в отношениях с Азербайджаном проигравшей стороной окажется ЮНЕСКО.