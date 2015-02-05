​"Деуйгуризация" Китая - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Китае продолжается осуществление политики дискриминации против уйгуров.

Люди, не выдерживающие продолжающуюся на протяжении многих лет политику ассимиляции, покидают Восточный Туркестан, Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Как сообщает Report, в интервью местным СМИ члены покинувшей родину и вынужденно обосновавшейся в Турции уйгурской семьи рассказали о жестокости и давлении, с которыми они сталкивались на родине.

По их словам, выехать из Китая очень сложно. Для получения загранпаспорта требуют взятку в размере 50-100 тыс. долларов. Люди, которые не в состоянии выплатить такую крупную сумму, вынуждены давать водителям в Восточном Туркестане взятку в размере 250 долларов. Приехав в приграничные регионы, они предлагают взятку полицейским и пересекают границу. Многие из них переходят в соседние страны - Тайланд и Камбоджу. Отдав в качестве взятки 5-10 тыс. долларов, пересекая леса и горы, люди переходят в Малайзию, где с помощью местных властей направляются в Турцию. Таким образом, им приходится преодолевать расстояние в 15 тыс. километров.

Бежавшие из Китая уйгуры также коснулись применяемых в их отношении запретов. Говоря о причинах побега, уйгуры из городов Аксу и Кашгар отметили, что в Восточном Туркестане они постоянно испытывали нужду и ограничения: "Нам не разрешают продавать в магазинах свою продукцию. У нас нет возможности трудоустройства. Нам запретили даже делать намаз и выполнять религиозные обряды".

Эти два случая являются самыми обычными примерами множества ограничений, применяемых китайскими властями против уйгуров.

Покидание уйгурами своих родных земель напоминает процессы, происходящие при СССР.

Этот процесс схож с процессом изгнания азербайджанцев из Армении и Западного Азербайджана.

Во время операций по массовой депортации азербайджанцев 27 лет назад 1,5 млн. человек были изгнаны с исторических земель.

С февраля 1988 года армяне приступили к политике "Армения без тюрков". Во время последней депортации армяне изгнали наших соотечественников с исконных территорий площадью 8 тыс. квадратных километров.

В последний раз армяне насильно депортировали более 250 тыс. азербайджанцев.

Таким образом, Армения превратилась в моноэтническое государство.

В последние годы СССР подобные события произошли и в Грузии. Применяемая против азербайджанских тюрок политика ассимиляции привела к покиданию ими родных очагов.

Власти Китая под различными предлогами размещают на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района ханьцев, в результате чего этническое соотношение меняется в пользу ведущего и доминирующего этноса страны.

Самым трагичным является то, что для выезда из страны уйгурам приходится предлагать взятку местным органам власти Китая.

Другими словами, ради неопределенной жизни за пределами страны они вынуждены отказаться от своей земли, домов, нажитого имущества.

Отметим, что Синьцзян-Уйгурский автономный район был создан в 1955 году. Ее территория составляет 1,66 млн. кв. километров. По своей площади данный регион является самой крупной административной территорией среди провинций Китайской Народной Республики.

Согласно официальным результатам переписи населения на 1 ноября 2010 года, численность населения региона составляет 21 млн. 815 тыс. 752 человека. Численность уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе составляет 45,84%, а ханьцев - 45,48%. По информации, за последние годы численность ханьцев возросла.

Таким образом, в случае повышения давления китайскими властями или продолжения политики национальной ассимиляции, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не останется ни одного уйгура. Это подтверждают ход событий и осуществляемая властями национальная политика. Если процессы будут продолжаться подобным образом, от Синьцзян-Уйгурского автономного района останется только название.