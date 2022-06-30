Что сулит России дефолт?

Россия подверглась жестким санкциям США и их западных союзников из-за войны, начатой против Украины. Идет уже 127-й день агрессии против Украины. Хотя санкции оказались недостаточными, чтобы вынудить Россию отказаться от оккупационной политики, они нанесл

Россия подверглась жестким санкциям США и их западных союзников из-за войны, начатой против Украины. Идет уже 127-й день агрессии против Украины. Хотя санкции оказались недостаточными, чтобы вынудить Россию отказаться от оккупационных намерений, они нанесли существенный урон экономике страны. На многих предприятиях нарушена цепочка поставок комплектующих, наиболее явно это проявляется в автомобильной и радиоэлектронной промышленности.

Страна фактически изолирована от глобальной финансовой системы. Санкции препятствуют расчетам в долларах США и евро, из-за чего Россия несколько месяцах испытывала серьезные трудности в исполнении обязательств по внешнему долгу. Хотя она каждый раз избегала дефолта, в начале этой недели эти возможности иссякли. Россия не смогла своевременно осуществить выплаты процентов в эквиваленте 100 миллионов долларов США по двум эмиссиям в долларах и евро. Инвесторы не получили платеж, что привело к дефолту. Это первый дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте с 1918 года.

Предшествовавшие дефолту осложнения

Есть момент, принципиально отличающий нынешний дефолт от дефолта 100-летней давности. Тогда большевики, захватившие власть в результате революции, не хотели платить по долгам царской России. Сказать такое о нынешней власти нельзя: есть и желание, и деньги. Несмотря на то, что более половины золотовалютных резервов России заморожены, страна все еще получает большие доходы от экспорта нефти и газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые пять месяцев этого года эти доходы выросли на 45%. С 24 февраля до 3 июня экспорт энергоносителей принес стране доход в размере 93 млрд евро, из которых 83 млрд евро были получены от нефтегазовых поставок. Как видно, у страны есть достаточно денег как минимум для выполнения обязательств по внешнему долгу, проблемы связаны именно с ограничениями из-за санкций. Дефолт – событие, имеющее для России чисто символический характер, так как последствия, которые он должен был вызвать, уже несколько месяцев присутствуют в экономике России.

Более 1000 иностранных компаний "сбежали" из России

Способность страны выполнять свои обязательства напрямую влияет на ее инвестиционную привлекательность. С начала войны и по сегодняшний день Россию покинули более тысячи иностранных компаний, в том числе глобальные корпорации-гиганты. Оставшиеся немногочисленные компании полностью прекратили финансирование новых проектов и постепенно покидают рынок, продавая свои доли в совместных компаниях. То есть дефолт - это в первую очередь вопрос имиджа. Для России на сегодня это утратило свою актуальность. Чтобы увидеть это, достаточно взглянуть на тех, кто отстаивает ее позицию в ООН. Речь идет о таких странах, как Северная Корея, Сирия и Эритрея.

Каким бы символическим дефолт не был для России, санкции, приводящие к нему, в краткосрочной и долгосрочной перспективе будут наносить разрушительный удар по российской экономике. В апреле текущего года впервые объем ВВП снизился (на 3%). В качестве основных причин указывались именно не имеющие аналогов санкции и проблемы с логистикой.

По прогнозу Всемирного банка, по итогам этого года ВВП России сократится до 9%, хотя до войны ожидался рост до 2,4%. Автомобильная промышленность страны фактически переживает глубокий кризис. По сравнению с показателями годичной давности в мае производство легковых автомобилей сократилось на 96,7%. Крупнейший автопроизводитель страны "АвтоВАЗ" долгое время не мог возобновить производство из-за нехватки компонентов, а после возобновления были произведены автомобили на техническом уровне 60-70-х годов - без ABS (антиблокировочная система), ремня, катализатора. Но самое примечательное, что покупателей вынуждают подписывать документ, что они не будут ездить за границу на этих автомобилях.

Согласно новой стратегической концепции НАТО, Россия теперь рассматривается как главная угроза безопасности альянса. Это означает, что одной из целей США и их союзников является крах России с экономической точки зрения. И поскольку самым эффективным средством для этого являются санкции, то не вызывает сомнений тот факт, что они будут продолжены. А это не сулит ничего хорошего нашему северному соседу.