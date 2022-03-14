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Что ожидает российский рубль?

Что ожидает российский рубль? В ответ на войну, развязанную Россией против Украины, США и западные страны ввели против этой страны ряд ограничений. Россия и раньше сталкивалась с санкциями. Но на этот раз экономика РФ столкнулась с многочисленными ограничениями, не имеющими аналогов в
Аналитика
14 марта 2022 г. 16:08
Что ожидает российский рубль?

В ответ на войну, развязанную Россией против Украины, США и западные страны ввели против этой страны ряд ограничений. Россия и раньше сталкивалась с санкциями. Но на этот раз экономика РФ столкнулась с многочисленными ограничениями, не имеющими аналогов в современной истории.

Первый удар, как и ожидалось, получила национальная валюта. Российская экономика в настоящее время переживает девальвационный шок. Именно обесценивание рубля сегодня влияет на всю экономику. Правительство уже приступило к реализации превентивных мер, задействовав инструменты административного запрета. Так, населению запрещено снимать с валютных вкладов свыше 10 тысяч долларов США. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели смогут получить 5 тысяч долларов США наличными только для покрытия командировочных расходов за рубежом.

80% валюты, полученной от экспорта, подлежит обязательной продаже. Рубль продолжает обесцениваться, несмотря на меры Банка России и правительства по поддержке национальной валюты. Так, курс доллара США к рублю укрепился уже на 60%. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении евро. Рубль теряет в стоимости даже по отношению к гривне. За 1 гривну раньше давали 2,7 рубля, а сейчас 4 рубля.

Резкое падение курса рубля привело к подорожанию импорта. Россия импортирует все, кроме сырья. 30-70% продукции, выпускаемой в ведущих секторах экономики России, зависит от поставок из-за рубежа. В ведущих секторах российской экономики 30-70% выпускаемой продукции зависит от поставок из-за рубежа. Зависимость от импорта чаще всего наблюдается при производстве компьютеров и электроники, машин, механизмов и транспортных средств. В химической промышленности зависимость от импорта составляет 40%, в пищевой - 30%. Абсолютное большинство этих направлений находится под санкциями.

Все это отразилось на стоимости продуктов. Так, за первую неделю санкций (с 26 февраля по 4 марта) цены на помидоры выросли на 7,67% (2,76% за предыдущую неделю), бананы - на 7,2% (2,8 %), телевизоры – на 14,97% (4,08%), электрические пылесосы – на 14,56% (4,12%), смартфоны – на 9,64% (3,82%), национальные автомобили (новые) – на 17,09% (0,01%), иномарки (новые) – на 15,2% (0,15%).

После того как имеющиеся ресурсы будут исчерпаны, ситуация примет более хаотичный характер. Тем не менее, ожидается, что во втором квартале будет высокий потребительский спрос. С одной стороны, люди боятся больше не увидеть эти товары на прилавках, с другой стороны стремятся сбыть обесценивающуюся валюту. Годовая инфляция в феврале составила 9,15%, что является самым высоким показателем с января 2016 года. Согласно подсчетам, инфляция в первом полугодии составит минимум 15%.

По прогнозу Центра развития Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” России, инфляция по итогам 2022 года будет в пределах 20-30%. Ожидается, что ВВП сократится на 8-19% за отчетный период. Ожидается, что курс национальной валюты России составит около 110 рублей, если уже введенные санкции останутся в силе, а новые не будут введены. Это кажется самым оптимистичным сценарием. Но не исключено, что новые санкции будут введены, если война затянется и перейдет в более разрушительную для Украины фазу. Замораживание значительной части золотовалютных резервов Банка России существенно ограничивает возможности его денежно-кредитной политики, в том числе интервенцию на рынке. Поэтому реализация последнего сценария значительно ускорит процесс обесценивания рубля.

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Версия на азербайджанском языке Rus rublunun aqibəti necə olacaq?

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