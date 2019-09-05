Челночная торговля и авантюристская стратегия Никола Пашиняна - КОММЕНТАРИЙ

Пришедшие на крови, армянские власти стали сущим наказанием для своего народа и в то же время угрозой безопасности региона. Смена власти в Армении, сопровождавшаяся кровопролитием в октябре 1999 года, марте 2008 года, июле 2016 года и в 2018 году, не помогла решению накопившихся проблем.

3 сентября 2013 года тогдашний президент Армении Серж Саргсян решительно отверг предложение об ассоциативном членстве в ЕС и подался в Евразийский экономический союз. В ту пору Никол Пашинян, ныне возглавляющий правительство Армении, выступал против членства своей страны в ЕЭС, призывая отдать предпочтение западным ценностям. Однако оказавшись у власти, принялся заискивать перед странами этого альянса во главе с Россией, ища помощи и содействия. Более того, начал расточать комплименты в адрес ЕЭС, отмечая значимость данной структуры. Все это лишний раз подтвердило беспринципность и бесхребетность армянских властей, точно флюгер поворачивающихся то в одну, то в другую сторону. В России не действуют водительские права, выданные в Армении, а с 2020 года будут отменены и таможенные льготы. Как говорится, знай сверчок свой шесток. Россия также отказывается выдавать армянским властям лиц, объявленных Арменией в международный розыск. В их числе экс-министр обороны Микаэль Арутюнян и бывший начальник Службы исполнения судебных актов Мигран Погосян.

Стоит отметить, что американские власти тоже не шибко доверяют Пашиняну и его команде. И как ни пытался Пашинян прийтись ко двору, так и не стал желанным гостем в Белом доме. Во многом этому способствовали позиция армянских властей в сирийском вопросе и сотрудничество с Ираном.

В июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое вырос объем денежных переводов из Армении, составив 126 миллионов 400 тысяч долларов. Денежный поток в страну за отчетный период снизился на 1,4%. Денежные переводы из Армении в Россию выросли на 7%, а в США - в 2,4 раза. Отток иностранной валюты из страны является главным фактором, препятствующим социально-экономическому развитию. Кроме того, так и не были выполнены задачи по снижению зависимости от природных ресурсов. В 2018 году из Армении экспортировались, преимущественно, сырье и полуфабрикаты горнодобывающей промышленности (23%), природный камень и другие металлы (12,8%), табачные изделия (11,2%) и напитки (9,63%). Все это демонстрирует примитивность экономической модели Армении. Подобная тенденция наблюдается довольно давно. В 2016-2018 годах доля вышеуказанной продукции превысила 50% в общем экспорте.

1 октября текущего года в Ереване состоится саммит ЕЭС, на котором ожидается участие президента России Владимира Путина. Среди прочего, он намерен навестить своего старого друга - бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, ныне отбывающего наказание в тюрьме. Очевидно, что армянское руководство мечется между Россией и США. И эта непростая дилемма никак не разрешится для Пашиняна вот уже полтора года. Армянский премьер, за год радикально изменивший свои взгляды относительно ЕЭС, предложил План стратегического развития до 2050 года. За это время Пашинян намерен:

- Довести численность населения Армении до 5 миллионов;

- Открыть 1,5 млн новых рабочих мест;

- Подтянуть уровень трудоустроенности населения до 2,5 млн человек;

- Побороть бедность;

- Увидеть армянскую армию в ТОП-20 самых боеспособных армий мира;

- Добиться притока туристов в страну, доведя их численность до 15 миллионов человек.

Далеко идущие планы, ничего не скажешь! Бумага и не такое стерпит. Но стерпит ли армянское общество словоблудие своего премьера?!

В случае продолжения Арменией агрессивной, деструктивной позиции в регионе, мечты Пашиняна так и останутся на бумаге. Разумеется, их не осуществить без учета позиции соседних государств и, в первую очередь, Азербайджана, а также в отрыве от региональных интересов. К тому же Армения является шаткой и рискованной страной с экономической и общественно-политической точек зрения, оттого ее будущность весьма и весьма туманна.

У Армении нет ресурсов для претворения в жизнь многообещающих планов Пашиняна. Со времен распада СССР население Армении не достигло и 3 миллионов человек. Если учесть показатели рождаемости и смертности, то спустя 30 лет прирост населения Армении едва достигнет 300 тысяч. По официальным данным, в Армении за год рождается 38-39 тысяч человек, а уровень смертности составляет 28-30 тысяч человек на каждую тысячу. Получается, что численность населения Армении за год вырастет до 10 тысяч человек, а за 30 лет - до 300 тысяч человек. По подсчетам ООН, к 2050 году население Армении при пессимистичном прогнозе составит 2 миллиона 573 человек, а при оптимистичном - 3 миллиона 65 тысяч человек, а в 2100 году при пессимистичном прогнозе - 1 миллион 207 тысяч, а при оптимистичном - 3 миллиона 175 тысяч человек. По данным Госкомстата Армении, за последние 6 месяцев нынешнего года численность населения страны сократилась на 3 500 человек. По состоянию на июнь численность населения Армении составила 2 миллиона 961 тысяча 600 человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8 200 человек. В основном, наблюдается снижение численности населения городов и сел. Согласно статистическим данным, за первые 6 месяцев текущего года число новорожденных в Армении сократилось на 16 тысяч 111 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 16 тыс. 261 человек, а в 2017 году - 17 тыс. 171 человек.

В Плане, представленном главой армянского правительства, предполагается увеличить в предстоящие 30 лет объем ВВП примерно в 15 раз. Международные и местные эксперты назвали эти цифры завышенными и нереальными. По их мнению, предложенная Пашиняном концепция не более, чем популизм, рассчитанный на достижение краткосрочных целей. Бросаются в глаза серьезные расхождения между заявленными в Концепции показателями и прогнозами Международного валютного фонда (МВФ). В Стратегии отмечается, что объем ВВП в Армении к 2024 году составит 22 миллиарда долларов, а на душу населения - порядка 6,6 тысяч долларов, однако, по прогнозам МВФ, объем ВВП составит 17 миллиардов долларов, а на душу населения - 5,7 тысяч долларов. Другим катализатором экономического развития является экспорт. Так, по прогнозам МВФ, в Армении надолго сохранится тенденция преобладания импорта над экспортом.

Среди прочих целей Стратегии, предложенной правительством Армении, указано развитие туризма. Благодаря проведению в стране ряда спортивных мероприятий и инвестициям в туристический сектор к 2050 году планируется привлечь 15 миллионов туристов. Однако по результатам анализа, проведенного Исследовательским центром "Экономика и ценности", 62% туристов, прибывающих в Армению, - это этнические армяне, проживающие в различных уголках мира. Устойчивость подобной тенденции и меньшая привлекательность с точки зрения туризма по сравнению с другими странами Южного Кавказа ставят под сомнение будущность заявленных Пашиняном целей.

Международные и местные эксперты убеждены, что цели, которых намерен достичь Пашинян к 2050 году, не более, чем утопия. Все знают о зависимом положении армянской экономики, как неоспоримо и то, что бразды правления энергетической сферой страны находятся в руках старшего брата. Проведение акций протеста в связи с высокими ценами на электроэнергию и господствующая в этой сфере неопределенность вкупе с зависимостью от российского газа красноречиво говорит о состоянии экономики Армении.

По прогнозам МВФ, отставание экономики Армении составит 4,5%. МВФ констатировал зависимость армянской экономики от российских субсидий и инвестиций. В январе-декабре 2018 года товарооборот между двумя странами сократился на 11,2%, составив 1,9 миллиарда долларов.

События вокруг Амулсарского золоторудного месторождения рисуют нерадужные перспективы для армянской экономики. Отметим, что это месторождение эксплуатируется американской компанией Lydian International. Оно занимает второе место в Армении по запасам чистого золота. Предполагается, что его запасы составляют 31 миллион тонн руды и 40 тонн чистого золота. Месторождение расположено в 13 км от города Джермук, на юго-востоке Армении. Жители курортного города Джермук и общественные активисты требуют закрытия золоторудного месторождения Амулсар. Несколько дней назад в Джермук наведался Никол Пашинян. Однако, по мнению местных экологов, его визит носил скорее формальный характер. Эколог Ани Хачатрян уверена, что приезд армянского премьера ничего не решит:"Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Джермук получился формальным. Вместо встреч с народом, он начал посещать квартиры отдельных жителей". Все это лишний раз подтверждает отсутствие инвестиционной среды в Армении.Инвестирование в армянскую экономику рискованно ввиду оккупации территории Азербайджана, оттого иностранные бизнесмены и сторонятся этого. И что остается жителям Армении? Ничего иного, как кормится за счет челночной торговли с соседними государствами во главе с Турцией. Когда на повестке вопрос выживания, тут уж не до стратегических целей Пашиняна. По данным Министерства культуры и туризма Турции, в январе-июне Турцию посетило 23 тысячи 160 граждан Армении, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 170 тысяч армян, проживающих в Турции, 100 тысяч - граждане Армении.

Челночная торговля с Турцией, Грузией, Ираном и Россией лишний раз свидетельствует о нелепости стратегии Никола Пашиняна. Пока армянские челноки потом и кровью добывают хлеб насущный, Пашинян твердит о недостижимой мечте, обманывая своих сограждан. Только у лжи, как известно, ноги коротки. “Стратегия-2050" Пашиняна больше походит на "Авантюру -2050".