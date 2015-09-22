​Чего хотят официальные представители Армении от своего гражданина, попросившего убежище в Азербайджане? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На прошлой неделе гражданин Армении, глава организации "Национально-освободительное движение" Армении Ваан Мартиросян вместе с супругой Кариной и маленьким сыном покинул свою страну и попросил политическое убежище в Азербайджане.

Сейчас руководство Армении пытается привести различные доводы, чтобы объяснить поступок правозащитника и делает опровергающие друг друга заявления.

Подобное поведение руководства Армении не случайно, так как во время проведенной в Баку пресс-конференции Ваан Мартиросян довел до внимания мировой общественностью многие реалии своей страны.

С учетом того, что в Азербайджане и большинстве стран мира знают о ситуации в Армении, заявление В.Мартиросяна нельзя считать сенсационным, и в своем выступлении он не раскрыл никаких тайн.

Разница в том, что вынужденный бежать из Армении правозащитник сказал об этом на проведенной в Баку пресс-конференции.

Если прислушаться к сделанному В.Мартиросяном заявлению, можно понять причины, приведшие руководство Армении к безвыходности.

"- Из-за присвоения средств, выделенных властями для бежавших из Сирии армян, некоторые из них были вынуждены покинуть Армению;

- Из сирийских армян сформированы группы, которые направлены на фронт. Я неоднократно был в Карабахе и лично видел их;

- Я обращаюсь за помощью в бакинские офисы ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК);

- В Армении осталась моя мать, а также мать и брат моей супруги. Обращаясь к бакинским представительствам обеих организаций, прошу их обратиться к ереванским офисам ООН и МККК для обеспечения безопасности моих оставшихся в Армении родственников;

- Я делаю это обращение потому, что знаю, как поведут себя власти Армении. Они могут упрятать мою мать за стенки министерства национальной безопасности Армении. Я прошу ООН и МККК обеспечить безопасность моей семьи до тех пор, пока она не переедет за границу;

- Сегодня в Армении никто не хочет сражаться;

- Армянская армия в плачевном состоянии. Армения не в силах ответить даже армии какого-то африканского государства. У 90% молодежи отсутствует чувство патриотизма. Многие пытаются уклониться от военной службы;

- В случае, если будет открыта азербайджано-армянская граница, наплыв беженцев из Армении в Азербайджан будет на том же уровне, что и наплыв мигрантов из Африки в Европу".

После распространения информации о приезде В.Мартиросяна в Азербайджан и в день пресс-конференции по неизвестным причинам армянские СМИ и официальные лица страны предпочли молчать. А на следующий день они приступили к свойственной им пропаганде.

Армянские СМИ придерживаются мнения, что якобы Ваан "находится на учете психиатрической клиники и правоохранительные органы страны обвиняли его в крупном хищении".

Вслед за этим, одно из армянских изданий опубликовало информацию о якобы краже им из одной квартиры 3820 долларов. Якобы, 2 сентября В.Мартиросян дал полиции расписку о невыезде и пр.

В день, когда распространилась эта информация, то есть на следующий день после того, как армянин попросил политическое убежище в Азербайджане, директор Службы национальной безопасности Армении Горик Акопян отказался от комментариев на данную тему.

Генпрокурор страны Геворг Костанян заявил о необходимости тщательного расследования причин побега В.Мартиросяна в Азербайджан.

Со временем, чтобы вывести себя на чистую воду, правоохранительные органы Армении и другие структуры безопасности будут приводить различные доводы и аргументы. Безусловно, в конечном счете, все сведется к тюркско-армянской вражде.

Мы далеки от мысли защищать права попросившего убежище в Азербайджане В.Мартиросяна, так как у армян много покровителей во всем мире.

Интересна причина подобного отношения руководства Армении к армянину, попросившему убежище в Азербайджане для себя и своей семьи?

На пресс-конференции в Баку он описал ситуацию в своей стране.

Скорее всего, руководство Армении, пытаясь очернить В.Мартиросяна, называя его психически больным, вором и пр., подобным методом пытается отвести внимание от сделанных Вааном заявлений.

Руководство Армении пытается развеять мнение о том, что положение в Армении настолько плачевное, что местные жители вынуждены просить убежище в Азербайджане, к которому всю жизнь относились враждебно.

Однако подобными заявлениями и обвинениями в адрес бежавшего из страны армянина представители властей сами себя разоблачают.

Выходит, что в Армении возбуждаются уголовные дела в отношении психически больных людей, не занимаются их лечением в диспансерах, и те же больные крадут деньги в крупных размерах.

В этом случае, естественно, возникает вопрос, сколько же в Армении подобных психически больных грабителей? Или, зачем таким людям позволяют свободно разгуливать? Ведь они могут совершить что угодно, так как не несут ответственности за свои действия.

Дело дошло до того, что в отношении признанного "психически больным" Ваана возбудили уголовное дело, и забыли принять необходимые меры.

Кстати, подобное отношение официальных лиц Армении напомнило одно событие. В январе 2014 года гражданин Армении Мамик Тигранович Ходжаян нарушил азербайджанскую границу и перешел на территорию села Алибейли Товузского района. И тогда власти Армении называли его "сумасшедшим", "полоумным", "немощным стариком".

Что поделать, армянин нигде не теряет свою сущность...