Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях

В ноябре 2020 года в сети появилось интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева изданию Би-би-си, которое вызвало небывалый резонанс. Особое внимание пользователи сети уделили фрагменту, где на обвинения журналистки об якобы "существующей цензуре" и "притеснении оппозиции", Президент ответил довольно четко и опять же указал на те самые "двойные стандарты" Запада.

Он упомянул журналиста Джулиана Ассанжа и парировал вопрос: "Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем? Это и есть проявление свободы печати в вашей стране?" На что журналистка растерялась и попыталась сменить тему разговора.

Именно этот отрывок так понравился иностранным пользователям: они публикуют его в Twitter и активно комментируют его, сообщает Report.

"Это интервью демонстрирует высочайшее высокомерие журналистов Би-би-си. У них нет никакого уважения, кроме членов их элиты. Вот почему они ведут себя так же по отношению к нашим собственным демократически избранным лидерам. Без вежливости, без уважения"- пишет пользователь Твиттера.

"Помимо вопроса об Армении и Азербайджане, этот человек говорит о здравом смысле и правде, которых так не хватает в британских СМИ. В Великобритании СМИ "свободны", пока они действуют в рамках параметров, установленных крупным бизнесом и проблемами истеблишмента: значит, не свободны", - так комментирует данное видео пользователь по имени Ádhamh Sophur.

А предприниматель по имени Paul Brennan назвал Ильхама Алиева, "человеком явно невероятного вкуса и внимания к деталям".

"Мне действительно нравится, как он преподает урок господствующей западной пропаганде в прямом эфире по телевидению" - еще один из многочисленных комментариев на эту тему.

А интерес к данному интервью растет с каждым днем, на данный момент его просмотрели свыше 3 миллиона человек. До сих пор ни одна статья, заявление, интервью, выступление из Азербайджана не набирало такое количество просмотров на международной арене. Это интервью иностранным СМИ демонстрирует, что во время войны Президент отстаивал интересы Азербайджана не только на поле боя, но и в информационной войне.