"Бархатная революция" в Армении: Изменится ли что-то? - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Организованные движением "Выход" (Елк) с 13 апреля акции, лейтмотивом которых стало требование отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении, достигли своей цели 23 апреля. Разумеется, были сторонники этих акций среди народа и за рубежом, а также их противники в самой Армении и за ее пределами. Получается, чаша весов склонилась в пользу желающих отставки Саргсяна, чем и объясняется одержанная движением "Выход" победа. Выходит, Россия открещивается от взращенного ею на протяжении 30 лет кадра - пережитка советской эпохи? Или Россия теряет Армению? А может, Москва отказывается от выстроенной через Армению системы безопасности? Или выводит свою военную базу из этой страны? Будут ли освобождены в результате отставки Сержа Саргсяна оккупированные территории Азербайджана? Захочет ли Россия прекращения оккупации? Откроет ли НАТО и ЕС после этой отставки настежь двери для Армении? Подвигнет ли эта отставка Армению и мировое армянство к отказу от территориальных притязаний к соседним государствам, в том числе Азербайджану и Турции? Может, армяне откажутся от этих притязаний, навеянных вымышленной историей, в пользу спокойной и мирной жизни? Будет ли очищено правительство Армении от российских кадров? Выйдет ли Армения при новом правительстве из СНГ, ЕЭС, ОДКБ, созданных по инициативе России? И таких вопросов уйма…По сути, задаваясь ими, мы не преследуем цель умалить заслуги сторонников отставки Саргсяна в соседней стране. Нам просто хотелось бы внести ясность в вопрос "Что изменится в Армении после ухода Саргсяна?".

На состоявшемся 23 апреля митинге на площади "Республика" Никол Пашинян рассказал о своих "шагах" и предстоящих работах:

"Первым делом была отставка Сержа Саргсяна. Второе состоит в открытом для глаз общественности назначении парламентом премьера, формировании временного правительства и проведении внеочередных выборов. Я хочу однозначно заявить, что "бархатную революцию" нельзя оставить незавершенной. Ее нужно довести до победного конца. Надеюсь, вы добьетесь этого. Пусть Серж Саргсян и Республиканская партия не тешат себя надеждой управления страной "теневым правительством" ввиду сложившихся обстоятельств, и, самое милое дело, пусть откажется от подобных иллюзий".

В интервью российским СМИ на площади Пашинян заявил, что не откажется от поста премьер-министра, если народ доверит ему столь ответственную миссию:

"Ныне власть в Армении в руках народа. Образно говоря, противится этому бессмысленно".

Так или иначе, внеочередные выборы являются основной составной частью "бархатной революции". Если эта политическая кампания не состоится, суть акций обретет иной вектор. Напомним, что в парламентских выборах 2 апреля 2017 года победу одержала Республиканская партия Сержа Саргсяна. Правящая партия набрала 49,12% голосов, блок "Царукян" (партия "Процветающая Армения" ) - 27,32% голосов, блок "Выход" Никола Пашиняна - 7,77%, партия "Дашнакцутюн" - 6,57%. Таким образом, 65 из 105 мест в парламенте заполучили правящие силы - 58 – республиканцы, 7 – дашнаки. Оппозиции достались 40 мест, 9 из которых заполучил блок Никола Пашиняна, а 31 – партия "Процветающая Армения". При таком раскладе голосование по кандидатуре премьера вновь обеспечило бы победу партии Саргсяна. Или же даст "зеленый свет" на должность премьера представителю "Газпрома" в Армении – Карену Карапетяну. Значит, один из "шагов" сводился к сдаче "движению" унаследованного от Саргсяна правительства. Особо примечателен вопрос: откажется ли Россия и от богатого представителя "Газпрома" в Армении, исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна? Если Никола Пашинян намерен довести до конца "бархатную революцию", тогда Карапетян – пережиток правления Саргсяна, также должен покинуть свой пост. В этом случае армянский миллиардер может вернуться в правительство лишь в результате внеочередных выборов. Между тем, 23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром России Дмитрием Медведевым и Кареном Карапетяном. Они обсудили двусторонние отношения и события в Армении. Медведев выразил поддержку братскому армянскому народу.

Уместно напомнить, что в ходе акций протеста посольство США в Армении призвало разрешить сложившуюся ситуацию мирным путем, воздержаться от применения силы в отношении демонстрантов и журналистов. После отставки Саргсяна президент Армении Армен Саркисян принял посла США Ричарда Миллса. На встрече был затронут широкий спектр вопросов касательно отношений между США и Арменией. В целом, Армен Саркисян старался отстоять свою непредвзятость в ходе акций протеста. "Происходящее в нашей стране может повлечь тяжелые последствия", - заявил он. Не исключено, что А.Саркисян останется на посту до формирования нового парламента.

По сути, Серж Саргсян пришел к власти в Армении на крови. 19 февраля 2008 года в Армении состоялись президентские выборы. Кандидатом от оппозиции был первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Он заявлял, что результаты выборов подтасованы в пользу Саргсяна. Тогда в ходе акций протеста были убиты 1 военнослужащий, 7 участников акции, некоторые пропали без вести, 230 человек пострадали. Акция началась 20 февраля и продолжалась 10 дней. Тогда Тер-Петросян призвал остановить акцию протеста. Накануне распространилась информация о состоявшихся встречах с Левоном Тер-Петросяном в ходе нынешних акций в Армении. Правда, имена Левона Тер-Петросяна и других реформистов в ходе нынешней акций не упоминались. Тогда выходит, что Никол Пашинян и его соратники – некая новая сила. Есть предположение, что Тер-Петросян будет представлен в новом правительстве. Можно прогнозировать даже его избрание на пост президента страны. Кроме того, 22 апреля акцию протеста поддержала представленная в парламенте оппозиционная партия "Процветающая Армения". Сообщалось, что лидер партии Гагик Царукян не участвовал на заседании парламента, где Серж Саргсян был избран премьер-министром страны. Таким образом, не исключается и их роль в уходе Саргсяна. Стоит учесть, что между Кареном Карапетяном и Гагиком Царукяном шла борьба за раздел рынка. Тогда правительство вмешалось в рыночные дела, применив новую налоговую политику и оказав тем самым давление на Царукяна.

22-23 апреля - в последние дни акции, инициированной движением "Выход", к ее рядам примкнуло большее количество участников.

В целом, движение во главе с Николой Пашиняном поддержало и армянское лобби в США, Франции, Германии, России и других странах. События последних 11 дней, уход Сержа Саргсяна с поста премьера спустя всего 7 дней после избрания, исполнение им требования народа позволяет провести ряд обобщений. Армения – гибридное государство, которая выстаивает благодаря трем столпам - диаспоре, церкви и Москве. Уход Сержа Саргсяна был согласован этими сторонами. Москва не очень-то желала ухода Саргсяна. Армения хочет отпочковаться от России. Попытки в этом направлении предпринимались и раньше. Однако маловероятно, что это будет по зубам нынешней "бархатной революции". Избавление от российских кадров в Украине обернулось аннексией Крыма и военными операциями на востоке Украины. В Армении же это чревато проблемами в существовании страны как таковой.

Так или иначе, этот"шаг" завершится приходом к власти в Армении новых сил. Общеизвестно, что Армения не независима. Иначе, Серж Саргсян, о выходе которого из гражданства Азербайджана так и не было объявлено, на протяжении 25 лет не верховодил бы в армянской политике. Не стал бы президентом и его земляк Роберт Кочарян. Именно поэтому, руководство Армении, как правило, управлялось под дирижерскую палочку России и ждало указаний Кремля.

Одним из конфликтов, развязанных Россией на Кавказе, является нагорно-карабахский, приведший к оккупации части азербайджанской территории. И не похоже, что пришедшие к власти в Армении новые силы покинут оккупированные земли. Похоже, новыми будут только имена и фамилии в этой кадровой перестановке. Маловероятно и то, что Армения при новой власти покинет СНГ, ЕЭС или ОДКБ. Это могут быть лишь очередные безуспешные попытки. Нынешний "шаг" несколько отдалит Армению от России, не исключено, что в перспективе это движение получит продолжение.

И, наконец, Армения остается нестабильной, зоной риска территорией региона, события в которой трудно спрогнозировать ввиду управления страной извне. В этих процессах волеизъявление народа ставится в угоду определенных интересов. Так случилось и в этот раз. В одном из интервью до избрания премьер-министром, Серж Саргсян заявил, что 60% населения страны составляют недовольные. А значит, потенциальная энергия этой части общества с подачи и поддержки преобразовалась в кинетическую.