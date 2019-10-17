​Азербайджан укрепляет свои позиции в международных рейтингах - МНЕНИЕ

Включение Азербайджана в топ-20 наиболее реформаторских стран в отчете Всемирного банка Doing Business 2020, продвижение на 11 ступеней - до 58-ой позиции в "Индексе глобальной конкурентоспособности", является результатом проводимых в стране социально-экономических и институциональных реформ.

Об этом Report рассказал профессор, эксперт-экономист Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По его словам, в последние годы финансовые ресурсы, разрешения и лицензии стали более доступные для представителей бизнеса: "Институциональные реформы отражены в указанных рейтингах. Мы говорим о создании новых институтов, связанных с государственным сектором, в том числе юридических лиц публичного права, упрощении процесса выхода представителей бизнеса к соответствующим структурам для занятия разрешенными видами деятельности".

Профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов "Эти показатели способствуют устойчивости экономики Азербайджана".

Кроме того, Мамедов отметил, что в соответствующих отчетах нашли отражение адресная поддержка различных стратегически значимых секторов экономики, включая сельское хозяйство, ненефтяной сектор, связанные с налоговой политикой налоговые льготы, а также льготы в сегменте кредитования: "Все эти показатели служат устойчивости экономики Азербайджана в целом. В то же время реформы социального сектора под руководством первого вице-президента страны служат расширению внутренних рынков и повышению покупательной способности, что в свою очередь способствует росту деловой активности в стране".

Депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили заявил Report, что включение страны в топ-20 наиболее реформаторских стран означает, что международные организации ценят успехи Азербайджана: "Отчет Doing Business играет важную роль в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан. Этому же способствует лидирующая позиция нашей страны в международных рейтингах. Укрепление позиций Азербайджана в международных рейтингах совпадает с ростом экономики. За 9 месяцев года ВВП увеличился на 2,5%, в том числе по ненефтяному сектору - на 3,5%".

Помимо этого, по его словам, продвижение Азербайджана в "Индексе глобальной конкурентоспособности" является большим достижением: "Основными показателями этого индекса, наряду с экономическим управлением, являются деятельность государственных органов в стране, уровень эффективности их деятельности, уровень взаимоотношений между гражданами и государственными органами, макроэкономическая ситуация в стране. Принимаются во внимание более 100 показателей".

Депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили "Высокий рейтинг Азербайджана в индексе открывает путь для долгосрочных иностранных инвестиций в страну".

"Азербайджан показал наиболее стремительный рост в "Индексе глобальной конкурентоспособности", который охватывает экономику 141 страны. В то время как в среднем прогресс составляет 4-5 ступеней, Азербайджану удалось продвинуться на 11. Это связано с масштабными реформами в стране. Азербайджан по многим показателям вошел в топ-20. Сюда входят экономические продукты, вопросы образования и госуправление. Высокий рейтинг Азербайджана в индексе открывает путь для долгосрочных иностранных инвестиций, повышает устойчивость экономики страны к будущим угрозам".