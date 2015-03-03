Эксперт: Публикация "черного списка" МИД Азербайджана безусловно оправдана

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана в феврале текущего года обновило список нежелательных лиц – так называемый "черный список". Список запрещенных к въезду в страну лиц существует на протяжении многих лет и применяется к лицам, которые без соответствующего разрешения МИД страны посетили оккупированные армянами азербайджанские территории. На данный момент в списке находится 435 человек. За все время существования списка более 10 человек в частном порядке обратились к азербайджанским властям и принесли свои извинения, после чего их имена были исключены из "черного списка".

В частности, в конце 2013 года известный итальянский певец Аль Бано обратился с письмом в посольство Азербайджана в Риме с просьбой исключить его имя из списка персон нон-грата, выразив сожаление в связи с включением его имени в ряд нежелательных лиц.

Отметим также, что в конце февраля с подобным же запросом к азербайджанской стороне обратился известный российский блогер, дизайнер Артемий Лебедев, после чего его имя в соответствующем порядке было исключено из списка.

И певец, и блогер в своих обращениях объяснили, что они не были осведомлены о получении соответствующего разрешения от азербайджанской стороны, отметив, что впредь будут воздерживаться от поездок без согласования их с официальным Баку.

Отметим, что из 435 граждан иностранных государств, посетивших оккупированные азербайджанские территории без соответствующего разрешения и включенных в список, 119 человек – граждане России, 36 – США, 32 – Германии, 30 - Италии, 28 – Франции.

Как заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя публикацию нового "черного списка", действия азербайджанского МИД являются безусловно оправданными и единственно возможными.

Коснувшись темы сокращения посещений оккупированных территорий иностранцами, он отметил, что тому есть две причины. "Во-первых, несомненно, жесткая реакция МИД Азербайджана на подобное незаконное посещение. Во-вторых, снижение числа туристов, посещающих Армению, а через нее и оккупированные территории", - объяснил И.Велизаде.

По мнению эксперта, на фоне мирового экономического кризиса, в частности в европейских странах, туристы предпочитают выбирать менее затратные поездки с максимальной отдачей от потраченных времени и средств. "А посещение оккупированных территорий никак не отнесешь к их числу, да и с учетом политических издержек, выглядит вообще неоправданным", - считает эксперт.

"Что до "турне" организуемых сепаратистскими властями, то среди реальных и потенциальных адресантов становится все больше людей, которые начинают разбираться в том, что им будет стоить эта поездка, особенно если в выборе мест посещения им предлагается жесткая альтернатива. Ведь лишая себя возможности посетить Баку и прочие регионы Азербайджана, многие из этих людей лишают себя не только возможности отдохнуть, но и хорошо подзаработать. А в оккупированном Нагорном Карабахе они могут заработать разве что ... лишнюю головную боль", - резюмировал он.

Необходимо отметить, что в июне текущего года в Баку состоятся первые Европейские игры, что означает большой наплыв гостей и туристов. В связи с этим, хотелось бы, чтобы внешнеполитические ведомства других государств уделили бы свое внимание данному вопросу и проинформировали граждан своих стран о недопустимости посещения оккупированных территорий Азербайджана без наличия соответствующего разрешения. В ином случае, "черный список" будет продолжать расти.