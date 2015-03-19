​Эксперт: Проект TANAP изменит карту региона, серьезно преобразовав его экономику и геоэкономику - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Проект TANAP изменит карту региона, серьезно преобразовав его экономику и геоэкономику в ближайшие годы, заявил Report директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

"Европа сегодня ведет политику диверсификации на рынке и в 2020 году доля российского газа на европейском рынке снизится. Естественно, его место займут - по объемам - другие участники", - заявил И.Шабан.

Он подчеркнул, что в 2020 году азербайджанский газ уже войдет в европейский газовый рынок, что в свою очередь приведет к сокращению объема газа, экспортируемого из России в Болгарию и Грецию. Эксперт выразил мнение, что на долю Азербайджана, к примеру, в этот период выпадет треть доли рынка Болгарии.

"После 2020 года Болгария приобретет в Азербайджане 1 млрд. кубометров газа. Столько же газа купит у Азербайджана Греция - 25% потребляемого газа к этому времени", - подчеркнул он.

Коснувшись темы конкуренции азербайджанских и российских проектов поставок газа в Европу, директор центра отметил, что Азербайджан неизбежно станет конкурентом России в Европе.

"Причем конкурентом России на европейском газовом рынке становимся не только мы, но и, к примеру, другие участники - Норвегия, Алжир и Катар. До нас же на этом рынке в качестве конкурента появится США со своим сжиженным газом. Ее появление намечено на 2018 год", - сказал И.Шабан.

По его словам, в азербайджанской прессе очень осторожно относятся к фразе "конкуренция" или "стать конкурентом".

"Однако необходимо учесть, что в 2005 году ЕС принял свой главный документ по диверсификацию, суть которого заключалась именно в создании конкурентоспособной среды на европейском газовом рынке для всех "игроков". И благодаря этой концепции Азербайджан свободно может реализовать свой газ и по возможности расширить как географию, так и объемы поставок", - отметил эксперт.

Говоря о влиянии TANAP на развитие региона, директор центра подчеркнул, что "TANAP изменит карту региона, сыграв важнейшую роль в его экономике и геоэкономике в течение ближайших десяти лет".

По его словам, изменения, в первую очередь, коснутся Азербайджана, Грузии, Турции и прикаспийских государств.

"Во-первых, начало строительства основного звена “Южного газового коридора” говорит о том, что проект получает необратимый поворот. Для региона это около 30 тыс. рабочих мест к 2016 году", - сказал И.Шабан.

Он подчеркнул, что Азербайджан и прикаспийские страны в результате этого приобретают новейшую инфраструктуру, инструмент вывода огромных газовых ресурсов из закрытого водоема в ближайший период и выход на мировой рынок газа.

"Это открытие первой двери в Европу, а самое главное, обретение механизмов доставки своего товара на рынки. До TANAP и без TANAP газ Каспия бесценным и бесполезным товаром лежал бы на глубине 6-7 тыс. метров, если его потенциал не превращается хотя бы в один доллар - а там уже неважно, сколько стоит газ на рынке, он ничего не значит, как бы велики ни были его запасы. Ведь ключевой момент – покупатель должен платить за этот товар, а для того ему нужно поставить этот товар. Именно эта возможность является основным преимуществом реализации проекта TANAP", - резюмировал директор центра.