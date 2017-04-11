Армения поручается пророссийским миллиардерам - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Армении официально обнародованы результаты парламентских выборов.

По окончательным результатам, из 2 млн 588 тыс. 468 имеющих право голоса человек на 2 009 избирательных пунктах проголосовали 1 млн 575 тыс. 768 граждан, т.е. 60,93% избирателей.

Результаты выборов следующие: за правящую Республиканскую партию проголосовало 49,12% избирателей (770 441 голос), блок "Царукян" набрал 27,32% (428 836), блок "Выход" - 7,77% (122 065), партия "Дашнакцутюн" - 6,57% (103 048), партия "Армянское возрождение" - 3,71% (58 265), блок "Оганян-Раффи-Осканян" - 2,7% (32 508), блок "Народная партия Армении - Конгресс" - 1,65% (25 950), Партия независимых демократов - 0,94% (14 739), Коммунистическая партия Армении - 0,75% (11 741).

Для получения места в законодательном органе партии должны были преодолеть барьер в 5%, а партийные блоки - в 7%. Так, в парламенте Армении Республиканскую партию представят 58 депутатов, блок "Царукян" - 31, блок "Выход" - 9, "Дашнакцутюн" - 7. Согласно новой конституции, парламент формируется из 105 депутатов.

Отметим, что если спустя 6 дней с объявления окончательных результатов в парламенте невозможно собрать стабильное большинство (54% мест), в последующие 28 дней после выборов проводится дополнительное голосование между партиями, набравшими наибольшее число голосов в первом этапе.

Согласно официальной статистике, в целом партии и блоки потратили на избирательную кампанию в парламентских выборах примерно 1 млн 782 тыс. долларов. Правящая партия республиканцев заявила, что потратила на процесс 786 тыс. долларов. Другими словами, почти половина потраченных на выборах средств приходится на долю правящей партии. Оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян" потратил на кампанию 183 тыс. долларов, партия "Дашнакцутюн" заявляет, что потратила в три раза меньше - 62 тыс. долларов.

Однако в армянских СМИ и в информации международных наблюдателей подчеркивается, что в ходе избирательной кампании были широко распространены случаи подкупа избирателей деньгами или различными поощрительными обещаниями. А это означает трату большего количества финансовых средств, чем указано в официальных данных выборов.

Это были первые парламентские выборы после референдума по внесению изменений в конституцию 5 октября 2015 года.

После изменений в конституцию полномочия президента были переданы парламенту, главу государства избирает не народ, а парламент, президентский срок был продлен с 5 до 7 лет. Кроме того, президент не может быть избран больше одного раза. Это означало увеличение роли парламента в управлении страной.

На самом деле, в Армении происходят те же изменения в политической жизни, что и в Грузии после Михеила Саакашвили. Иными словами Ереван подражает Тбилиси. Можно привести несколько примеров этого. В Грузии против Саакашвили выдвинули или выставили сильного миллиардера Бидзину Иванишвили. В Армении же новой силой представили Карена Карапетяна, шефа "Газпром-Армения", два месяца проработавшего премьер-министром. Армяне, как и грузины, увеличивают роль парламента. Б. Иванишвили старается восстановить отношения с Россией. Москва использует различные средства, чтобы восстановить ослабевшее в последние годы влияние России в Армении.

К слову сказать, в конце прошлого года в ежегодном исследовании Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития отмечается, что в 2016 году в Армении среди населения количество считающих Россию дружественной сократилось на 17% и снизилось до 69%. В исследовании отмечалось, что в предыдущие годы этот показатель в Армении был очень высок. Например, в 2015 году этот показатель равнялся 86%, в 2014 - 87%. В документе говорилось, что одну из основных ролей в этом вопросе сыграл резкий рост цен на электричество, вырабатываемой одной из российских компаний.

Россия создала условия для принятия в Армении новой конституции и игрой в выборы устранила из политической жизни этой страны изживших себя лиц, она заменяет их новыми или более старыми и более верными. Несомненно, Армения существует за счет России и диаспоры. С этой точки зрения в выборах проиграли диаспора и прозападно настроенные.

Блок "Оганян-Раффи-Осканян", блок "Народная партия Армении - Конгресс", Партия "Независимые демократы" не смогли пройти избирательный барьер. Это означает, что в политической кампании проиграли представители прозападников и диаспоры. Нужно также отметить, что диаспора также ссылается и на "Дашнакцутюн". С этой точки зрения их участие в политике страны обеспечивается.

В Грузии оппозиция Саакашвили по сравнению с предыдущими парламентскими выборами, можно сказать, выходит из игры. С этой точки зрения, в Армении также старые были побиты выборами или старый президент и министры стираются с политической арены. Набранные блоком трех бывших министров блок "Оганян-Раффи-Осканян" 2,7% (32 508) показали отношение к ним.

Два бывших министра иностранных дел Армении лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян и лидер партии "Солидарность" Вардан Осканян ушли из политики после результатов проведенных 2 апреля парламентских выборов.

Предполагается, что активисты их организаций объединятся под организацией, руководимой бывшим министром обороны Сейраном Оганяном.

Напомним, что оба политика являются также гражданами США. В 1991-1992 гг. Раффи Ованнисян работал министром иностранных дел Армении. А в 2013 году баллотировался на пост президента Армении. Что же касается Вардана Осканяна, он был министром иностранных дел Армении в 1998-2008 гг.

Можно предположить, что это также является показателем завершения политической карьеры бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна. Так как и он поддерживал аналогичные блоки. И еще, Тер-Петросян выглядит так, как будто выступал с несогласованными с Москвой заявлениями об освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

Поэтому видно, что в парламенте Армении в основном остаются две группы, одна из которых – Республиканская партия. Сюда входят нынешний президент Серж Саргсян и премьер-министр, миллиардер Карен Карапетян. Премьер-министр Карен Карапетян был депутатом от Республиканской партии. А на противоположной стороне находится считающийся миллиардером Гагик Царукян.

Не исключается, что оба связаны с единым центром – Москвой. Другими словами, не исключается вероятность того, что перспективная оппозиция в парламенте Армении и правительство в основном будут пророссийскими. То есть Москва может быть спокойна за представленную в армянском парламенте оппозицию и правительство, которое будет там утверждено.

Брат ставшего в России миллиардером Самвела Карапетяна Карен Карапетян был из правящей партии, а брат бывшего премьер-министра Овика Абрамяна Аргам Абрамян – депутатом от блока "Царукян". Значит, в армянском парламенте ожидается также организация борьбы миллиардеров.

Отметим, что некоторое время назад Самвел Карапетян заявил о поддержке им премьер-министра Карена Карапетяна. Отмечается, что каждый из этих миллиардеров имеет по 5 млрд долларов.

А в преддверии выборов Гагик Царукян обещал, что в случае победы вложит вместе с друзьями в армянскую экономику 15 млрд долларов.

Другими словами, Царукян обещал, что против 10 млрд долларов Карапетянов представит 15 млрд долларов.

После выборов премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что покинул пост руководителя "Газпром-Армения" и заявил о желании провести реформы в правительстве. Он также обязался увеличить усилия на пути обеспечения населения страны энергоносителями.

Значит, этими заявлениями также даются первые месседжи о том, кто и какая политическая сила займет в дальнейшем должность главы армянского правительства.

Кажется, на этот раз Карен Карапетян приведен в Армению в качестве долгосрочного руководителя.

В этом случае, для получения 54-процентных устойчивых депутатских голосов, Республиканская партия (49,12%) может создать коалицию с блоком "Выход" (7,77%), или же партией "Дашнакцутюн" (6,57%). Нынешний председатель армянского парламента Галуст Саакян сказал, что брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян может стать председателем нового парламента.

Поручив до выборов дашнакам посты нескольких министров в правительстве Армении, Серж Саргсян намекнул на то, что в перспективе будет работать с ними. С этой точки зрения можно предположить, что коалиционное правительство будет создано с дашнаками.

Таким образом, также как и судьба Грузии, судьба Армении вверяется миллиардерам. Никто не сомневается в том, что путь Иванишвили к миллиардерству начинался с России. Другими словами, он стал миллиардером благодаря деятельности в России.

Карен Карапетян и Самвел Карапетян также стали владельцами миллиардов за счет северного соседа Азербайджана.

Теперь пришло время потратить эти миллиарды в пользу политических, экономических и геополитических интересов севера. Поэтому, изменения в Грузии и Армении схожи друг с другом. Так что, судьба Армении и Грузии поручается миллиардерам.