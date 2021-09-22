Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости. Армянская ССР была упразднена и провозглашена независимость Республики Армении. 21 сентября 1991 года граждане Армении на всенародном референдуме проголосовали за отмеже

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости. Армянская ССР была упразднена и провозглашена независимость Республики Армении. 21 сентября 1991 года граждане Армении на всенародном референдуме проголосовали за отмежевание от СССР. Эта дата считается Днем Независимости Республики.

Правительство Армении приняло решение о проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию независимости. Премьер-министр страны Никол Пашинян объявил о широком праздновании Дня независимости на площади в Ереване. "Хотя настроение в стране не праздничное, годовщину независимости необходимо отметить должным образом", - отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Решение правительства вызвало бурю негодования в армянском обществе, посчитавшим празднество неуважением к памяти погибших и пропавших без вести в 44-дневной войне.

Никол Пашинян

Стала ли Армения независимой за минувшие 30 лет? Есть ли существенные различия между нынешней Арменией и Арменией образца 1918 года?

История свидетельствует о том, что Армения, обязанная России самим своим появлением на карте, и ныне тотально зависима от благодетеля. Фундамент этого государства заквашен на лжи и надуманных притязаниях. Все эти годы Армения сохраняет свое существование, обслуживая чужие интересы в регионе, лебезя и угождая. 103 года назад армянам, ополчившимся против Османской Турции и АДР, подарили государственность. Впоследствии армяне, получившие государственность за счет азербайджанских земель, притязали и на другие территории Азербайджана. Они тянули руки к Карабаху и пытались при помощи большевиков захватить Баку. Армяне испокон проявляли враждебное отношение к Азербайджану. В различные годы они сколачивали разного рода организации и движения наподобие "Крунк", "Дашнакцутюн", сеявшими террор под лозунгами "миацума". Еще в советское время армяне вели подрывную деятельность против Азербайджана. Тайное стало очевидным после 1988 года. И уж точно не верится, что всесильный КГБ не был осведомлен о подпольной антиазербайджанской деятельности армян. Последующие события показали, что экспансионистские планы армян, вынашиваемые долгие годы, осуществились не без участия КГБ.

На волне развала СССР армяне при содействии советских войск добились изгнания азербайджанцев с исконных земель на территории нынешней Армении. Азербайджанцы были насильственно изгнаны из Западного Азербайджана, Зангезура и Гёйчи, где жили столетиями. В канун заката советской империи армяне при содействии России и богатого лобби оккупировали 20% территории Азербайджана. В результате череды кровопролитных актов более миллиона граждан Азербайджана стали беженцами на родной земле.

Армянский агитпроп насаждал в умы рядовых армян ненависть к Азербайджану и Турции. Этой гнусной идеологией отравлены миллионы армян. Более ста лет армян растят на враждебном отношении, розни и нетерпимости. К сожалению, армяне, отравленные этой идеологией, придя к власти, стали сеять террор, совершив чудовищные преступления, самым вопиющим среди которых по своей жестокости является Ходжалинский геноцид. Таким образом, наибольшим "достижением" Армении за все минувшие 30 лет стала оккупация азербайджанских земель и изгнание оттуда их исконных жителей - азербайджанцев. Армения не внесла сколь-либо существенного вклада ни в мировую экономику, ни в мировую безопасность.

Ни законом, ни религией не дозволяется захватывать чужое имущество. Армения же более века существует на исторических землях Азербайджана. Разумеется, что государство, построенное на лжи и измышлениях, не способно принести пользу региону. 30 лет Республику Армения пестуют в качестве рассадника зла и розни.

Армяне, выросшие и воспитанные в духе вражды, самоопределения за счет чужих земель, сформировали регулярную армию. В оккупированной Шуше они отплясывали в пьяном угаре, оскорбляя чувства сотен азербайджанцев. Минули годы и возмездие настигло Армению. В результате контрнаступления азербайджанских войск силы противника, утверждавшего о несокрушимости своей армии, были разгромлены всего за 44 дня. Азербайджан развенчал армянские мифы, равно как и надуманную идеологию "от моря и до моря".

Как выяснилось, в течение 30 лет Армения жила за чужой счет, а именно на подачки и пожертвования. Армянские благодетели не жалели денег на продление оккупационного режима. Генералы армянской армии стали собственниками имущества, продавая консервы, предназначенные для солдат. Президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и несколько их подчиненных генералов, министров, в том числе глав оборонного ведомства пытались построить государство на пожертвования и средства, получаемые от разграбления недр азербайджанской земли.

Вторая Карабахская война стала холодным душем для армян, отрезвив и встряхнув их. 10 ноября 2020 года Никол Пашинян подписал акт о капитуляции, расписавшись в собственном бессилии. Это был акт капитуляции не только армянской армии, но и 30-летней деятельности, а также 103 лет иллюзий, заблуждений и измышлений.

Так что датой создания, точкой отсчета армянского государства можно считать 10 ноября 2020 года.