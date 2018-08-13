Аналитик Chatham House: Азербайджан и Казахстан выиграли больше всех от деления дна Каспия - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Все прикаспийские страны выразили заинтересованность в продолжении пятистороннего взаимодействия по результатам подписания Конвенции о правовом статусе Каспия. Об этом заявил Report аналитик программы изучения России и Евразии Королевского института международных отношений Великобритании Chatham House Станислав Притчин, комментируя итоги Каспийского саммита, прошедшего 12 августа в Актау.

"Конвенция - это на самом деле результат 22 лет переговоров, с 1996 года, когда была создана специальная рабочая группа. В целом, это, конечно, очень большой успех, потому что даже накануне саммита были сомнения по поводу того, что стороны смогут достигнуть договоренностей", - заявил С. Притчин.

Аналитик отмечает, что значимость Конвенции очень большая, так как, по сути, является своеобразной "конституцией" Каспийского моря. По его словам, значимость и вес данного документа очень высокий.

"Все аспекты, все паззлы, все фрагменты переговорного процесса - узковедомственные по транспорту, по безопасности, по защите экологии, по борьбе с преступностью, те договоренности, которые были, достигнуты в Баку - все они в конечном итоги стали неотъемлемой и важной частью этой Конвенции", - подчеркнул он.

Говоря о промежуточном статусе Каспийского по итогам Конвенции политолог отметил, что все разговоры о том, является ли Каспий морем или озером, являются контрпродуктивными.

"Вопрос моря или озера был чисто инструментом политического торга. На самом деле неважно каким образом стороны делят Каспий. Самый главный принцип, который необходимо достигать - это принцип компромисса. Если стороны нашли возможность разделить этот водоем вместе, чтобы жить и сосуществовать, то абсолютно неважно как он называется", - добавил С.Притчин.

Говоря о статусе Каспия с точки зрения права он указал, что Каспий не может быть морем, так как в первую очередь водоем не имеет связи с Мировым океаном.

"Во-вторых, невозможно использовать морскую конвенцию от 1981 года ООН, потому что если использовать ее, то там территориальные, исключительные воды должны быть не менее 200 морских миль. Мы знаем, что ширина Каспийского моря всего 300 миль. Поэтому это неприменимо, именно поэтому встал вопрос о том, каким образом стороны будут делить, какие принципы и какие механизмы для раздела водоема будут использованы для совместного сосуществования", - подчеркнул аналитик.

Комментируя вопрос о том, кто остался в большем выигрыше по итогам Конвенции, С.Притчин отметил, что если подходить к проблеме подобным образом, то каждая сторона в чем-то потеряла, в чем-то выиграла.

"Если смотреть по принципу размежевания дна моря на сектора, то по этому принципу выиграли Казахстан и Азербайджан, потому что их сектора наиболее богаты нефтью и газом. С точки зрения обеспечения региональной безопасности выигрышными сторонами остались Россия и Иран, которые с самого начала настаивали на том, что обеспечивать безопасность в регионе могут только прикаспийские государства. Мы так можем говорить отдельно по пунктами и о каждой стране", - добавил он.

Говоря о договоренностях сторон по экологии Каспия политолог отметил, что все в данном случае все стороны выиграли от Конвенции.

"Показательно, что накануне практически все президенты говорили об экологии и, если касаться строительства Транскаспийского газопровода, то основной позицией, основным императивом российской стороны был момент, чтобы все подобные согласовывались все вместе, так как это относится к вопросу безопасности экологии", - указал Притчин.

Он напомнил, что протокол о воздействии на окружающую среду в контексте трансграничных проектов в рамках рамочной Конвенции по защите разнообразия, который был принят 20 июля в Москве, является крайне важным документом с точки зрения процедур согласования.

"И эта не запретительная процедура, не запретительный механизм. Данный механизм позволяет всем сторонам разделить ответственность и знать, где и как будет реализован проект, какие у него будут параметры, и каждая сторона на стадии согласования имеет право внести свои предложения и попросить участников проекта обеспечить и учесть "слабые места" в защите экологии в рамках проекта", - сказал он.

С.Притчин считает, что сам диалог каспийской "пятерки" очень позитивный.

"То, что стороны после подписания Конвенции прописали в коммюнике, которое было принято по итогам саммита, что следующий саммит в установленные сроки пройдет в Туркменистане, говорит об очень важном моменте, что стороны заинтересованы в сохранении пятистороннего формата сотрудничества. Соответственно, тот механизм, те контакты, те институты взаимодействия на уровне МИД, министерств экологии, министерств обороны, которые существуют, все заинтересованы в нем. Это на самом деле самый важный итог 22 лет переговоров", - резюмировал он.