С больной головы на здоровую: Адвокат Окампо не раз оказывался в центре скандалов

Автор предвзятого антиазербайджанского доклада, бывший главный прокурор Международного уголовного суда, адвокат Луис Морено Окампо сам неоднократно оказывался в центре скандалов и подозревался в манипуляциях и нарушении правовых норм.

Автор предвзятого антиазербайджанского доклада, бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС), адвокат Луис Морено Окампо неоднократно был в центре скандалов и подозревался в манипуляциях и нарушении правовых норм.

Как передает Report, помимо своей основной работы, он занимался оффшорной финансовой деятельностью, а также подозревался в предоставлении консультаций ливийскому бизнесмену, имевшему тесные связи с режимом Муаммара Каддафи.

Согласно данным издания Financial Times, ссылающегося на материалы специализирующегося на расследованиях французского сайта Mediapart, отношения Луиса Морено Окампо с ливийским бизнесменом Хасаном Татанаки, обвиняемым во внесудебных казнях и других нарушениях прав, стали известны после утечки 40 000 документов.

По словам Окампо, он консультировал Татанаки по вопросам решения проблем внутри Ливии, таким как прекращение гражданской войны.

"Согласно документам, Морено Окампо должны были выплачивать 1 миллион долларов в год в течение трех лет плюс 5 000 долларов в день. Сообщается, что контракт был расторгнут через три месяца, при этом экс-прокурор заработал 750 000 долларов", - отмечает издание.

Х.Татанаки – видная фигура в Ливии, имевшая связи с Сейфом аль-Исламом Каддафи, сыном бывшего диктатора. В 2007 году они объявили о планах по реализации многомиллионного туристического проекта в древнем городе Кирена.

Луис Морено Окампо также подозревался и в оффшорной финансовой деятельности.

"В то самое время, когда он выслеживал самых крупных преступников на планете, главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, владел оффшорными компаниями, зарегистрированными в двух самых непроницаемых налоговых гаванях в мире. В ответ на вопросы о своей офшорной финансовой деятельности бывший прокурор заявил, что его зарплата в МУС была недостаточной", - свидетельствуют документы, полученные Mediapart и проанализированные European Investigative Collaborations (EIC).

15 августа 2012 года, спустя всего два месяца после того, как Окампо покинул пост главного прокурора МУС в Гааге, на его счет в банке Abn Amro в Гааге поступила сумма в размере 50 000 долларов. Деньги, поступившие через швейцарский счет, были отправлены компанией Tain Bay Corporation, зарегистрированной за тысячи километров в Панаме. В последующие месяцы деньги продолжали поступать. По меньшей мере 120 000 долларов США прошли по тому же непрозрачному маршруту: Панама-Швейцария-Голландия.

Tain Bay - не единственная подставная компания адвоката. Расследование "Секреты суда" показывает, что М.Окампо был также связан с компанией на Британских Виргинских островах. Она называлась Yemana Trading и управлялась из Панамы юридической фирмой Mossack Fonseca.

Бывший прокурор попытался связать свою офшорную деятельность исключительно с его прошлым процветанием в качестве аргентинского адвоката.

"Однако документы, с которыми удалось ознакомиться в рамках расследования "Секреты суда", показывают, что будучи прокурором в МУС, он продолжал вести свои дела в налоговых убежищах и даже опасался, что его имя может быть раскрыто", - подчеркивается в докладе.

Факты свидетельствуют о том, что за девятилетний срок работы в суде был отмечен скорее противоречиями, чем успехами.

Кроме всего прочего, имя Окампа фигурировало и в скандалах и судебных разбирательствах на пространстве СНГ. К примеру, он был свидетелем защиты Владислава Резника, который обвинялся в отмывании денег через компанию Centros Commerciales Antei. Пока Резник и его жена владели фирмой, она увеличивала капитал средствами неясного происхождения.

Возникает вопрос, как человек с таким темным прошлым может подготовить какой-либо отчет и какова была мотивация для этого? Создается вполне обоснованное подозрение, что человек с такими неясными моментами в биографии намеренно искажает решения Международного суда ООН и реальную ситуацию на Лачынской дороге и вокруг нее, отрабатывая полученное задание и вознаграждение за него.

Вероятно, побуждением к написанию отчета стали довольно длительные и тесные отношения Окампо с Арменией и карабахскими преступниками, руки которых обагрены кровью тысяч азербайджанцев.

Еще в 2010 году, будучи прокурором BMC, он посетил Армению для участия в 37-м Форуме международной федерации прав человека. Там же произошла его встреча с Ходжалинским палачом Сержем Саргсяном, на тот момент являвшимся президентом Армении. Встреча произвела на него, судя по всему, очень сильное впечатление, вероятно подкрепленное финансовой мотивацией со стороны армянского лобби.

Настолько, что он забыл свои принципы действовать исключительно в рамках права и закона. "Мы должны уважать закон, чтобы остановить... масштабные преступления. Это моя работа, и я действую в соответствии с законом. Это моя единственная забота, единственное, что я должен делать", - обозначил он свою работу прокурора. Но при этом, пожимая руку Ходжалинского палача, не заметил преступлений против более чем миллиона азербайджанцев, оккупацию территории одной страны другой и еще много другое....