İran səhiyyə nazirinin müavini İrəç Hərirçi özündə koronavirus infeksiyasının (COVID-19) aşkar edildiyini bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Anadolu” yayıb.

BREAKING: Iran's deputy health minister tests positive for coronavirus; he had previously looked unwell during a press conference pic.twitter.com/at0DHN0m3a