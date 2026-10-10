İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Bakıda İdman Akademiyasının keçmiş prorektorunun iştirakı ilə yeni şirkət yaradılıb

    Biznes
    • 10 oktyabr, 2026
    • 15:47
    Bakıda İdman Akademiyasının keçmiş prorektorunun iştirakı ilə yeni şirkət yaradılıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Türkan İdman Zalı" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi, 13-cü Türkan küçəsi, ev 9, nizamnamə kapitalı 3 milyon 106 min 573 manat, qanuni təmsilçisi isə Yusif Məmməd oğlu Babanlıdır.

    O, 2010-2016-cı və 2018-2021-ci illərdə Azərbaycan İdman Akademiyasının prorektoru olub, 2019-2025-ci illərdə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin (İTV) Yayım Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərib.

    Yusif Babanlı Türkan İdman Zalı MMC Azərbaycan İdman Akademiyası (ADBTİA) İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti (İTV)
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:43

    Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

    Sənaye
    16:40

    Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Digər
    16:33
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

    Xarici siyasət
    16:29

    Salyanda minik avtomobili hərəkətdə olan yük qatarının qarşısına çıxıb

    İnfrastruktur
    16:22

    Azərbaycanın MDB-də sədrliyi qarşıdakı dövrdə ölkəmizə mühüm imkanlar yaradır - RƏY

    Daxili siyasət
    16:15

    Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

    Digər ölkələr
    16:09

    Zelenski: Ukrayna yaxın günlərdə F-16 üçün Finlandiyadan döyüş sursatları alacaq

    Digər ölkələr
    16:09

    Xankəndidə ötən il emal sənayesinin dəyəri 9 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    16:04
    Foto

    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti