Bakıda İdman Akademiyasının keçmiş prorektorunun iştirakı ilə yeni şirkət yaradılıb
Biznes
- 10 oktyabr, 2026
- 15:47
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İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Türkan İdman Zalı" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi, 13-cü Türkan küçəsi, ev 9, nizamnamə kapitalı 3 milyon 106 min 573 manat, qanuni təmsilçisi isə Yusif Məmməd oğlu Babanlıdır.
O, 2010-2016-cı və 2018-2021-ci illərdə Azərbaycan İdman Akademiyasının prorektoru olub, 2019-2025-ci illərdə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin (İTV) Yayım Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərib.
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