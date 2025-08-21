Zelenski: Atəşkəs Putinlə potensial görüşün yaxşı nəticəsi ola bilər

Haqqımızda

Atəşkəs Ukrayna və Rusiya prezidentləri Volodimir Zelenski və Vladimir Putinin mümkün görüşünün yaxşı nəticəsi olardı, əks halda, sonrakı danışıqlarda uğur qazanmaq çətindir.
21 avqust 2025 11:58
Atəşkəs Ukrayna və Rusiya prezidentləri Volodimir Zelenski və Vladimir Putinin mümkün görüşünün yaxşı nəticəsi olardı, əks halda, sonrakı danışıqlarda uğur qazanmaq çətindir.

“Report” Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, Zelenski bunu jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonda səslənən format artıq özü-özlüyündə müəyyən kompromisdir.

"Biz ikitərəfli formata, sonra üçtərəfli formata (Trampla - red.) daxil oluruq. Hesab edirəm ki, ikitərəfli formatda razılaşmalar və bu və ya digər atəşkəs formatı olmadan üçtərəfli format demək olar ki, mümkün deyil. ABŞ artıq müharibənin bitdiyi anda iştirak etməlidir. Ya da müharibənin bitəcəyinə işarə verəcək hansısa bir məqamda. Əks halda uğur olmayacaq", - o bildirib.

Zelenski vurğulayıb ki, Trampla görüş zamanı ərazi məsələsinin Putinlə birbaşa müzakirə olunacaq məsələ olduğunu diqqətə çatdırıb.

