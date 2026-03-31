İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Ukraynanın Bryanska zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb

    Region
    • 31 mart, 2026
    • 17:56
    Ukraynanın Bryanska zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Bryansk vilayətinin Suzemka rayon mərkəzinə "Vampir" reaktiv mərmiləri ilə hücum edib.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə regionun qubernatoru Aleksandr Boqomaz məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, zərbə nəticəsində bir nəfər həlak olub, altı nəfər yaralanıb.

    A.Boqomaz qeyd edib ki, mərmilər Çexiya istehsallıdır.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Çexiya Bryansk
    В Брянской области РФ при ударе ВСУ один человек погиб, шестеро пострадали

    Son xəbərlər

    18:12

    "Napoli" Romelu Lukakunu komandadan uzaqlaşdıra bilər

    Futbol
    18:11

    Tramp III Çarlzın ABŞ-yə səfər tarixlərini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:04

    Növbəti "Xarıbülbül" Musiqi Festivalına hazırlıqlar başlayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    17:56

    Ukraynanın Bryanska zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb

    Region
    17:54
    Foto

    Kəlbəcər sakini: Tunel qarşısında qətliam ailəmizin həyatında ən dəhşətli və unudulmaz gündür

    Daxili siyasət
    17:49
    Foto

    Azərbaycan banklarında dayanıqlı ekosistem formalaşdırılması müzakirə edilib

    Maliyyə
    17:48

    Donald Tramp: İranın bərpası üçün ən azı 10 il tələb olunacaq

    Digər ölkələr
    17:37

    Azərbaycan iki ayda Türk dövlətləri ilə 1,3 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    17:34

    Mişenko: Ukrayna Azərbaycanla tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti