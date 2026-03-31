В Брянской области РФ при ударе ВСУ один человек погиб, шестеро пострадали
В регионе
- 31 марта, 2026
- 17:38
Вооруженные силы Украины атаковали реактивными снарядами "Вампир" районный центр Суземка в Брянской области.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате удара один человек погиб, шесть получили ранения.
Он отметил, что снаряд чешского производства.
Последние новости
