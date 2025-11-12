İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edib

    Region
    12 noyabr, 2025
    • 20:35
    Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edib

    Türkiyə musiqi sənətinin tanınmış siması Muazzez Abacı 78 yaşında, öz doğum günündə vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyet" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sənətçi bir neçə gün əvvəl qəfil ürəktutması səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

    Muazzez Abacı 1947-ci il noyabrın 12-də Ankarada doğulub. 1973-cü ildən sənətdədir. Karyerası boyunca çoxsaylı musiqi mükafatlarına layiq görülüb, Türkiyədə "Türk sənət musiqisinin kraliçası" kimi tanınıb.

