Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edib
Region
- 12 noyabr, 2025
- 20:35
Türkiyə musiqi sənətinin tanınmış siması Muazzez Abacı 78 yaşında, öz doğum günündə vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyet" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sənətçi bir neçə gün əvvəl qəfil ürəktutması səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
Muazzez Abacı 1947-ci il noyabrın 12-də Ankarada doğulub. 1973-cü ildən sənətdədir. Karyerası boyunca çoxsaylı musiqi mükafatlarına layiq görülüb, Türkiyədə "Türk sənət musiqisinin kraliçası" kimi tanınıb.
Son xəbərlər
20:51
Ərdoğan Gürcüstan Prezidenti ilə telefon danışığı aparıbRegion
20:51
ABŞ İranın raket potensialını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:36
Foto
Azərbaycan karateçisi İslamiadanın qalibi olubFərdi
20:35
Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edibRegion
20:32
Ukrayna XİN: Rusiya ilə sülh danışıqları rəsmi şəkildə dayandırılıbDigər ölkələr
20:28
Misirdə Qəzzanın bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçiriləcəkDünya
20:17
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən yanğın davam edirHadisə
20:10
Özbəkistan TDT-nin Ağsaqqallar Şurasının gücləndirilməsi üzrə "yol xəritəsi"nin hazırlanmasını təklif edibRegion
20:06
Foto