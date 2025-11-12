Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Скончалась известная турецкая певица Муаззез Абаджи

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 21:10
    Скончалась известная турецкая певица Муаззез Абаджи

    Известная исполнительница турецкой классической музыки Муаззез Абаджи скончалась в возрасте 78 лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Hürriyet.

    Отмечается, что несколько дней назад артистка была госпитализирована с сердечным приступом.

    Муаззез Абаджи певица гибель
    Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edib

