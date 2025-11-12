Скончалась известная турецкая певица Муаззез Абаджи
Известная исполнительница турецкой классической музыки Муаззез Абаджи скончалась в возрасте 78 лет.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Hürriyet.
Отмечается, что несколько дней назад артистка была госпитализирована с сердечным приступом.
